【新冠肺炎】貪平機票懶理同事勸阻堅持外遊　自私男最終確診累公司停業

▲ 貪平機票懶理同事勸阻堅持外遊，自私男最終確診累公司停業。

新冠肺炎疫情持續肆虐，全球多個國家均出現確診個案，民眾應盡量別外遊，惟台灣一名確診感染新冠肺炎男子，早前貪平機票，懶理同事勸阻堅持到泰國及日本旅遊，他甚至向公司訛稱並非外遊，結果返台確診，連累全部同事要隔離，公司無法運作需停業。

綜合台媒報道，台灣的中央流行疫情指揮中心公布，當地前日（15日）新增6宗新冠肺炎個案，創單日新高，全是境外輸入病例，患者分別到過泰國、日本、埃及、土耳其和希臘等地，回台後相繼確診。

有台灣網民在網上討論區「批踢踢實業坊」中發帖，指其中一名確診男患者為外國商業公司的員工，出發前同事苦口婆心勸說「不要去」、「很危險」，但他認為，現在機票很便宜，執意出遊，先後去過泰國和日本北海道旅遊。

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該名男子如常出發，返台後更沒向公司申報，謊稱自己只是在台灣旅遊。結果男子返台後確診感染新冠肺炎，整間公司被迫停業，大批員工需接受隔離14天。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥該名男子自私，「非常時期，還堅持要外遊！」、「害人害己」、「真搞不懂這些人到底為何這時間要出境？」、「自己中就算了，連累身邊人很好玩嗎」。

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中央疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥回應稱，目前無法證實網上傳言真偽，強調，雖然目前台灣並沒有非常嚴格的旅遊限制，但新冠肺炎疫情現正在多國蔓延，呼籲民眾盡量不要外遊。

責任編輯：羅嘉欣

