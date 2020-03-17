【新冠肺炎】香港疫情未受控　林鄭月娥：4月20日不太可能復課

▲ 政府宣布4月20日沒有可能復課。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，過去一周疫情迅速在世，有超過40個國家受影響，部分國家確診宗數有爆發性的情況，教育局曾經目標在4月20日復課，不過林鄭月娥今日（17日）形容，4月20日沒有可能復課，意味暫時復課無期。

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本港在1月底出現首宗外地輸入新冠肺炎病例後，本港學校延長農曆新年假期，不少學校原定於2月3日開學，不過教育局兩度宣布延遲，直至今日仍未復課。林鄭月娥指出，即使新冠肺炎的疫情穩定，當局認為也要分階段復課。舉例先由較高年級的學生復課，相信較低年級的學生，較難在未來一兩個月復課，但政府會繼續搜羅兒童口罩。她表示政府未來一段時間不會舉行大型活動，亦希望社會各界嚴格遵守減少人群聚集的大原則，市民亦要減少聚餐。林鄭月娥又稱，公務員月初復工後，仍然嚴格執行保持社交距離措施。

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林鄭月娥指，小童口罩在市面上供應緊張，早前已要求半自動的生產線專門製造小童口罩，稍後亦會引入新的機器或半製成的產品加工成為小童口罩，物流署亦已購買一些小童口罩讓學校分享給有需要的學童；教育局亦會聯絡內地生產商以提供小童口罩予本港。

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她提醒市民不要參與人多的聚會，堅守保持社交距離的大原則，而每一位市民應避免聚餐及聚會活動。她稱採購及支持本地生產口罩過程有進展，將優先供給醫護人員及清潔工友。

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記者：郭詩詩