【新冠肺炎】馬來西亞明起封國14日超市現搶購潮　在馬工作港人：開始搶糧食及廁紙

▲ 馬來西亞明起封國14日超市現搶購潮。

新冠肺炎疫情持續，馬來西亞宣佈明日起「封國」，落實行動管制令。由18日至31日，禁止一切社交活動、關閉所有學校與宗教場所、限制人民出國及外國人入境，所有國外入境者均須自我隔離14日並進行健康檢測。封國消息宣佈後，不少馬來西亞民眾都前往超市及傳統市場搶購物資，現長長的人龍。

▲ 民眾排隊進入超市。（影片截圖）

據馬來西亞媒體報道，首相丹斯里慕尤丁於昨16日晚宣布，從3月18日起落實行動管制令，直到3月31日，期間禁止大型移動及聚會，包括宗教、運動、社會與文化群聚活動，所有宗教場所及商店都需關閉，除了超級市場、公共菜市、雜貨店及售賣生活必需品的便利商店、另也限制人民出國及外國人入境。

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雖然超市等售賣生活必需品的商店會繼續開放，但不少當地民眾近日已開始到超市搶購物資。今（17日）早，多地超市尚未開門，就已有大量民眾排隊，不過戴口罩者不到四分之一。

有早上7點就在門口排隊等待的民眾表示，開門後超市貨架上擺放的食物剩下不到平時的一半，而開門不到1小時，米及食油已所剩無幾。

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▲ 超市內的蔬菜已所餘無幾。（網上圖片）

從網民分享的圖片可見，超市內多款蔬菜水果剩餘的貨量已經不多。除了超市，傳統市場亦出現搶購潮，民眾紛搶購蔬菜丶水果丶肉類及雞蛋，其中最搶手的是雞蛋。有人表示已購買60隻雞蛋，相信足夠這14日食用。

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▲ 民眾搶購雞蛋。（影片截圖）

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有在馬來西亞工作的港人Claire接受TOPick訪問時指，由於昨（16日）當地已傳即將「封城」，所以民眾都開始去購買物資，主要搶糧食及廁紙，自己則主要購買即食面、急凍肉等為未來14日作準備。她坦言當地民眾普遍防護意識不高，街上不會有太多人戴口罩，但相比起2星期前，現在已較多人戴上了口罩。

目前最擔心的，是怕不知會鎖到何時，這14日國家會像死城一樣。不過，今日首相辦澄清，只要餐廳有外賣服務就可以繼續開門，相信問題也不會太大。

而因工作需要，經常使用口罩的遺體修復師青龍接受TOPick訪問時亦指，口罩的價格水漲船高，已飆升至約340港元一盒，「實在太離譜」。原本有足夠口罩存貨的她，現只剩餘1盒口罩。

真的沒有辦法，有些賣得太貴，但大部份都已經沒貨了。甚至藥房、批發貨都沒辦法出貨給我們，只提供給醫院。

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記者：楊宛茜