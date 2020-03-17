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【新冠肺炎】陳肇始：當局正積極為來港高風險人士作病毒測試

社會 10:43 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

衞生署正積極為返港高風險人士作新冠肺炎的病毒測試。(林宇翔攝)

港府今日（17日）宣布3月19日實施的新檢疫措施，將會延伸至全球其他國家地區，除了由內地、澳門和台灣外，所有抵港的人士，包括香港居民和非香港居民，須接受14天強制檢疫或醫學監察。

特區政府向全世球發紅色外遊警示，詳情即看：http://bit.ly/38VA6oD

食物及衞生局局長陳肇始表示，衞生署正積極再進一步擴大檢測病毒測試，為返港高風險人士作新冠肺炎的病毒測試。

【新冠肺炎】香港疫情未受控　林鄭月娥：4月20日不太可能復課

3月19日起全球抵港人士需接受14天強制檢疫詳情即看：http://bit.ly/2WqideO

她提醒在家檢安排的人士，應盡量安排相關人士住在通風的單人房間，與其他家庭成員至少保持一米距離，不要共用毛巾及私人物品，用膳時應使用公筷，避免共享飯盒及飲品及不要吸煙，以及呼籲隔離人士要注意個人衞生及保持良好環境衞生，每周用1比99漂白水清潔家居，為U型隔氣管定期注水及妥善處理垃圾。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

責任編輯：郭詩詩

 

環境衞生 陳肇始 澳門 台灣 武漢肺炎 香港 新冠肺炎 肺炎 衞生署 飲品

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