【新冠肺炎】雷神奇俠+權力遊戲男星確診　Idris Elba曾與加總理夫人合照

▲ 《雷神奇俠》系列男星Idris Elba發Twitter 表示已確診新冠肺炎。

新冠肺炎全球大流行，陸續有荷里活影星受感染中招。在Marvel《雷神奇俠》（Thor）系列演「海姆達爾」的英國黑人男星Idris Elba就在Twitter發片段，坦言確診新冠肺炎。

另外，有份演出人氣《權力遊戲》劇的挪威男演員Kristofer Hivju就在Instagram發文也表示因為已確診，現正在挪威作家居隔離。二人均表示暫沒有明顯病徵。

▲ idris ElbaT在twitter 發片表示已確診新冠肺炎。

現年47歲的英籍男星Idris Elba較早前在個人Twitter帳號發文，指已進行新冠肺炎檢測，檢測結果為positive。他指自己確診前未有明顯症狀，但由於在上周五得悉他曾接觸的人士感染了新冠肺炎，所以決定自行去接受檢測。

Idris Elba在該帖文末段表示，將會在Twitter內更新自己情況，並強調自己情況還好，呼籲粉絲不用驚慌。

Idris Elba在該帖文中亦上載一段自拍短片，講述自己情況，以及勸喻大家不要對新冠肺炎掉以輕心，一定要減少社交，勤洗手。他太太Sabrina Dhowre在其身後，二人神情凝重。他說太太仍未接受檢測，但目前身體沒有異樣。

▲ 47歲的英藉黑人男星Idris Elba活躍於荷里活。（法新社圖片）

外媒Insider.com就指出，Idris Elba 3月6日在倫敦出席了一個盛大宴會, 會上名人雲集，而加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的妻子蘇菲（Sophie）當晚也有出席並曾在IG上載了一張和Idris Elba及賽車手Lewis Hamilton等人的合照。

加拿大政府於3月12日曾發表聲明，指總理妻子Sophie早前從英國回國後出現感冒徵狀，並已接受俗稱冠狀病毒病毒檢測，當時兩人已即時自我隔離。

Idris Elba 除了在Marvel的《雷神奇俠》系列及《復仇者聯盟》（Avenger）系列出演海姆達爾，他也有演出《悍戰太平洋》（Pacific Rim）系列，近作則有《CATS》等。

▲ 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的妻子蘇菲（Sophie）3月6日在倫敦出席大型活動，並曾在IG上載了一張和Idris Elba及賽車手Lewis Hamilton等人的合照。(取自sophiegregoiretrudeau IG)

另外，有份演出人氣《權力遊戲》劇的41歲挪威男演員Kristofer Hivju，他也在其Instagram發文也表示因為已確診，現正在挪威作家居隔離。他表示自己病徵輕微，像傷風。

▲ Kristofer Hivju就在Instagram發文也表示因為已確診，現正在挪威作家居隔離。

他就未有透露身旁的太太Gry Molvær Hivju有沒有接受檢測。Kristofer奉勸大家要勤洗手、出外時人與人之間要保持1.5米距離、有需要便自我隔離，盡力避免把病毒散播。