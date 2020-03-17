【新冠肺炎】3月19日起全球各地抵港人士需要14天強制檢疫或醫學監察

▲ 政府今日公布加強入境限制。（資料圖片）

特區政府今日（17日）也宣布，3月19日實施的新檢疫措施，將會延伸至全球其他國家地區，除了由內地、澳門和台灣外，所有抵港的人士，包括香港居民和非香港居民，須接受14天強制檢疫或醫學監察，以保障過去得來不易的防控工作成效，有關做法得到專家顧問團的支持。

林鄭月娥呼籲，由外地準備返港的人士要注意個人衞生，在返港航機上要配戴口罩，減少交叉感染風險，特區政府亦已安排67,000個口罩，供國泰航空給予登機的香港居民，亦希望他們抵港前填好健康申報表。

她又指，即使現時有地區未實施返港後強制檢疫措施，林鄭月娥亦強烈呼籲有關地區返港人士，留家檢疫14天並戴口罩。

林鄭月娥也指現時未有復課日子，詳情即看：http://bit.ly/3aYe5ab

特區政府也向全世球發紅色外遊警示，詳情即看：http://bit.ly/38VA6oD

有關3月19日的新檢疫措施，原本是針對歐美爆發嚴重疫情的國家，根據港府最新的說法，即是3月19日零時零分起抵港的所有人都需要接受檢疫，由於目前香港的檢疫設施有限，政府認為現有檢疫中心必須預留予確診患者的密切接觸者作檢疫之用。

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記者：伍瑋瑋