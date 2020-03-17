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【新冠肺炎】林鄭月娥：這一場抗疫戰是持久戰　難以在短時間內處理

社會 10:52 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

林鄭月娥形容新冠肺炎是一場抗疫持久戰。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥今日公布（17日）加強入境措施，進一步防控外地輸入新冠肺炎病例，她也形容今次的疫情是持久戰，呼籲市民要有心理準備。

林鄭月娥也指現時未有復課日子，詳情即看：http://bit.ly/3aYe5ab

特區政府也向全世球發紅色外遊警示，詳情即看：http://bit.ly/38VA6oD

林鄭月娥出席開行政會議之前表示，這場抗疫戰是持久戰，難以短時間內處理，市民要有心理準備，而專家已表示要控制傳播，減慢病毒傳播風險，令科學家有時間研發藥品，由於抗疫戰是持久，日常運作不能完全停頓，公營部門要恢復提供服務，生產工作亦要繼續，當局亦會盡力保護公營醫療系統，避免系統崩潰，影響市民福祉。

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記者：伍瑋瑋

 

林鄭月娥 旅遊警示 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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