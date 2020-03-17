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【法證先鋒IV】李施嬅滯留加國買不到機票返港　Dr.Man感慨：最嚴重症狀是恐慌

娛樂 11:15 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

李施嬅在加國因疫倩嚴峻而停工。

《法證先鋒IV》李施嬅（Selena）在2月20日飛往加拿大為她在當地做女主角的劇集《血與水》（Blood & Water）。可是新冠肺炎疫情肆虐，李施嬅十分有公德心，到達加拿大後自發在偏僻小鎮作家居隔離。到了3月3日，李施嬅完成自我隔離正式投入拍攝。

可是加拿大的新冠肺炎疫情在近日漸趨嚴重，李施嬅今天（3月17）在個人社交平台發文表示，《血與水》宣布停工避炎。

正在加國拍劇的李施嬅，表示因疫情已停工。（取自IG）

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李施嬅寫道：

最近聽聞其他在附近拍攝的劇組，比如Titans, A Handmaid’s Tale都停工了，自己都有點擔心我們也會停。

終於發生了。我們的劇組為保障大家安全決定暫停拍攝。雖然還有兩個禮拜就殺青，但大家的健康是最重要。

不知道要停多久，但我們回來後一定會更強

現在，只是訂不到機票，回不到香港。最快29號才有位？😭😭😭

最後，李施嬅標註「感覺#covid_19 最嚴重的症狀是恐慌。」施嬅似喻在疫情下，人心恐慌比病毒更令人憂心。

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

撰文 : TOPick柴犬出動

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