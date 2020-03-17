【新冠肺炎】中大研究發現糞便可播毒　將為密切接觸者化驗糞便及唾液樣本找隱形患者

▲ 中大醫學院院長陳家亮表示，研究結果顯示糞便中帶有新型冠狀病毒，會對公共衞生造成影響。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，中大醫學院分析本港14名確診病人超過300個樣本，包括病人的痰、鼻咽液、深喉唾液、血液、尿液及糞便，發現所有病人的冀便樣本均帶有病毒。中大醫學院首階段計劃為100名將入住檢疫中心的密切接觸者進行糞便及深喉唾液樣本化驗，冀找出無病徵但帶病毒的「隱形個案」。

中大醫學院從14名確診患者，包括7男7女，採集339個來自呼吸道、血液、尿液及糞便等樣本，分析新型冠狀病毒於人體的分布。研究發現在痰樣本發現的病毒量，是各類樣本中最高，每毫升病毒量中位數3.2萬，比深喉唾液樣本的病毒量高300倍；深喉唾液樣本和冀便樣本發現到的病毒量相若。

研究亦發現，不論患者的病情輕重，所有人的糞便樣本被驗出帶有病毒，其中3人的痰樣本和深喉唾液即使已沒有病毒後，仍於1至2日內在其糞便樣本中找到病毒。不過，血樣本中驗出病毒的比率不高，只有29%患者可以被檢出；所有病人的尿液樣本沒有發現病毒。

▲ 陳基湘表示，除了深喉唾液，糞便可以是另一種能夠於社區採用的早期偵測工具。（陳靜儀攝\）

負責研究的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授表示，呼吸道傳播的風險為最高，但病毒於消化道存在的情況亦不容忽視，本身有咳嗽症狀的懷疑個案，最理想是自行採集痰樣本作檢測。但對於一些沒有咳嗽症狀的個案，除了深喉唾液，糞便可以是另一種能夠於社區採用的早期偵測工具。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，研究結果顯示糞便中帶有新型冠狀病毒，會對公共衞生造成影響，相關測試可以作為沒有呼吸道症狀人士的另一種篩查工具。他又指，糞便中的病毒可能對他人造成健康危害，提醒護理人員和負責處理食品的人士應特別注重其手部衞生。

▲ 許樹昌（右）解釋，帶病毒的糞便可以污染環境，其他人便有機會因接觸受污染的環境後觸摸眼或口鼻感染。（陳靜儀攝）

中大呼吸系統學講座教授許樹昌解釋，帶病毒的糞便可以污染環境，其他人便有機會因接觸受污染的環境後觸摸眼或口鼻，令病毒入侵黏膜而受感染。他提醒，市民應定期注水到家中的U型去水渠，確保去水渠沒有乾涸，並於沖廁時掩蓋，以減低感染病毒的風險。

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責任編輯：陳子謙