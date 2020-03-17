【法證先鋒IV】吳卓衡演秒轉表情獲讚　《開心速遞》「頭皮」看殺人犯口供了解角色

▲ 吳卓衡於《法證先鋒IV》演宅軒一角大獲好評。

TVB劇《法證先鋒IV》昨晚（3月16日）的劇情內，演殺人犯翟家軒的吳卓衡大騷演技，首先他的角色目睹仇人被車死，而帶淚而喜。之後，翟家軒錄口供的一幕，吳卓衡把角色由奸笑到哭成淚人再後悔的演繹，絲絲入扣。

平時在《愛‧回家之開心速遞》演「頭皮」的吳卓衡，今次在《法證先鋒IV》令觀眾眼前一亮而獲讚。吳卓衡接受TOPick訪問透露，為演《法證先鋒IV》的殺人犯翟家軒，在拍攝前特意從網上參考連環殺人犯錄口供及受審的影片，從而深入了解是次的角色，十分敬業。

吳卓衡看《法證先鋒IV》劇本流淚

吳卓衡認為這次的角色很有挑戰性：「很感恩可以有這個角色，有這麼好的監製、劇本和整個製作團隊。」

他憶述首次看劇本時已看到眼泛淚光：「因為翟家軒本來不過是一名很善良的宅男，但為何他會變成一個那麼恐怖的人呢？」他續指：「他的內心世界經歷了很多事，我為這個角色幻想了不同情節，他如何被別人欺凌？如何令他失去朋友？以致他有種很大的黑暗及無力感。」

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▲ 吳卓衡快速轉換表情的一幕獲觀眾好評。（《法證先鋒IV》截圖）

吳卓衡代入翟家軒

為演好角色，吳卓衡花了兩星期時間去看劇本及研究角色：「上網參考了連環殺人犯的資料，觀看了他們錄口供、受審及受訪的影片，嘗試去深入了解，完完全全去代入這個角色。」

拍攝時，吳卓衡完全代入了翟家軒這角色：「無論拍了多少個鏡頭也沒法停下來，我不停地哭，拍畢後，髮型師和服裝間的姐姐都拍我膊頭安慰我。」他很同情宅軒：「他經歷了很多不如意的事，有很大的無力感，導致他長年累月變得這麼黑暗。」

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▲ 吳卓衡於拍畢後仍然繼續哭。（《法證先鋒IV》截圖）

劇中的宅男翟家軒扮女人欺騙受害人，吳卓衡明白到角色並非對扮女人有特別癖好：「因為他真的感受到絕望，正因為被人欺騙才會以這種方式欺騙別人，這是他扮女人的原因。」他於拍劇時也親自為自己化妝，以此培養出情緒。

《開心速遞》頭皮曾扮女人

不少觀眾將吳卓衡於《法證先鋒IV》及《開心速遞》扮女人的戲作比較，他認為：「兩套劇集扮女人都有很大的差別，《開心速遞》是輕喜劇，頭皮扮女人是為觀眾帶來歡樂，語氣、演繹上都會比現實誇大，營造輕鬆氣氛。」

▲ 吳卓衡扮女人的造型引起觀眾注意。（受訪者提供）

作為演員，吳卓衡會經常留意不同的人：「老人家、BB、女性、各種職業也會留意到，當我代入角色時，便仿如從圖書館找資料般，然後投入那個角色去演。」

記者：梁樂欣