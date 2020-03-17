【全球大流行】歐盟為確保抗疫物資充足　宣布限制口罩防護用品出口

▲ 捷克首都布拉格，遊客人都帶起了口罩。（相片來源︰法新社）

新型冠狀病毒疫情在全球大流行，全球逾百個國家及地區已確診個案逾15萬宗。歐盟宣布限制口罩及其他醫療防護裝備出口，以確保區內有充夠裝備供應應付疫情。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在網上表示，防護物資只能在歐盟各國政府明確授權下，方可出口到非歐盟國家，包括口罩、護目鏡、防護面罩及防護衣。

規定亦適用於英國，因為英國仍處於脫離歐盟後的「過渡期」，所以將持續獲得其他歐盟國家出口的設備，而且預料英國不會出口到歐盟之外。

▲ 歐盟為抗新冠肺炎蔓延，限制了口罩防護用品出口。

歐盟的防護設備的生產主要集中於法國和德國等，歐盟委員會已與業界合作促進生產，並將與多國政府推出聯合採購計劃。

事實上，歐洲多國已採取不同措施，以望阻止疫情擴散。捷克當地星期一全國封城，德國於當地周一關閉與法國、瑞士、奧地利、盧森堡和丹麥的邊界。

至於確診人數累計6,300名的西班牙亦宣布全國進入兩星期的緊急狀態。

另外，馮德萊恩亦提到歐盟國家應禁止所有「非必要旅客」入境，藉此遏止新冠病毒傳播。馮德萊恩補充說，設想中的旅行禁令實施期為30天，必要時得以延長。

撰文︰司徒家傑