【新冠肺炎】粉嶺公屋男患者與女友北海道返港確診　接載的司機也中招

▲ 華明邨禮明樓公屋35歲男子、其26歲女友及其58歲司機先後確診新冠肺炎。(資料圖片)

新冠肺炎疫情持續，本港至今共累計157宗確診個案和一宗疑似個案。本港昨日（16日）共新增9宗個案，當中有2宗涉早前日一名35歲男子的外遊返港個案有關。

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翻查紀錄，三名先後確診的人士分別為35歲男子、其26歲的女朋友以及其58歲的男私人司機。根據衞生防護中心提供的資料顯示，第143宗個案涉及一名35歲男子，居於粉嶺華明邨禮明樓。他自3月11日開始咳嗽，至3月14開始發燒，同日到北區醫院求醫並入院接受治療，並於3月15日證實對病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

而第153宗個案的一名26歲女子是35歲男子的女朋友，獨居於大圍曉翠山莊十座。她在3月15日出現頭痛，中心同日進行密切接觸者追蹤工作時安排她入住威爾斯醫院，其樣本於3月16日證實對病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

二人聯同兩名朋友一行4人於2月26至3月11日曾到日本北海道，3月7日曾陪同朋友到訪北海道二世古一間所診所。二人於3月11日由北海道乘坐日本航空JL2504（經濟艙）到大阪，再由大阪乘坐國泰航空CX561（經濟艙）於同日晚上抵港。

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而第155宗個案昨日（16日）確診涉及一名58歲男子是35歲男子的私人司機，他與妻子及女兒一同居於鑽石山龍蟠苑龍珠閣。他3月11日接載35歲男僱主及其女友返港當中，分別將二人送返住所，先到其女友位於大圍的屋苑，再接載男僱主返回華明邨，其間在僱主公屋逗留約2小時，再到附近的花都廣場麥當勞，並駕車到新蒲崗商場MIKIKI的停車場為車充電。

司機在3月15日感到發燒，中心同日進行密切接觸者追蹤工作時安排他入住北區醫院，並於3月16日證實對病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人最近沒有外遊，其同住妻子及女兒亦出現病徵，將被安排入院。

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記者：郭詩詩