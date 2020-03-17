【食不安心】將軍澳街市買豬肉驚現肉瘤　食安中心：應切去不宜食用

▲ 有市民近日在將軍澳街市買豬肉，發現豬肉上有類似肉瘤的物體，事後已把豬肉退回肉檔。

有市民近日在網上分享，於將軍澳街市買豬肉回家處理時，發現豬肉上有類似肉瘤的物體，事後已把豬肉退回肉檔，但也引起網民議論紛紛。食物安全中心指出，豬肉有膿腫、又或在注射或疫苗接種後，都可能令豬肉內藏白色液體，建議切去和不要食用受影響部位。

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近日有市民在Facebook群組發帖指，自己上周五（13日）在厚德商場街市買豬肉，回家處理才發現，豬肉中有類似肉瘤的物體。當時她將豬肉拿回肉檔退款，獲退回150元。

有網民詢問發帖者，是否有類似膿液的漿液流出，她回應指以前都試過買豬肉，有類似膿包的液體流出。今次買豬肉就沒有發現膿包，但就有一顆很大的瘤狀物。有網民留言稱：「舊瘤好核突」，又有人表示許多豬肉都有瘤，只是平時切了，看不到。

食安中心：烹調豬肉溫度最少需攝氏75度

本港以往亦屢次有市民發現豬肉內藏灰白色異物，食安中心曾在Facebook解釋，豬肉內藏白色液體有多種原因，例如膿腫、又或在注射或疫苗接種後，都可能令豬肉內藏白色液體。確切成因，需組織病理學進一步檢查，但為審慎起見，食安中心建議市民切去受影響的部位，不要食用。

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食安中心提醒市民，烹調豬肉的溫度最少需達攝氏75度，必須徹底煮熟方可食用。另中心補充，本港有既定機制確保豬肉安全，進入屠房的豬隻都要進行宰前檢驗，而宰後豬隻的屠體和内臟亦需經檢驗，合格才可供人食用。至於外地輸入的冷凍或冰鮮豬肉，一定要附有衞生證明才會獲批進口，進入本港後亦須要經過檢驗。

責任編輯：羅嘉欣