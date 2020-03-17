【全球大流行】歐美學生急返港　何栢良：機上戴好口罩返港先觀察身體2至3日才隔離

▲ 何栢良指歐洲疫情將會迅速惡化，呼籲香港人盡快回港。（資料圖片））

新型冠狀病毒肺炎疫情於全球蔓延，港大感染及傳染病中心總監何栢良指歐洲疫情將會迅速惡化，建議安排返港的留學生，到埗後集中在特定地方逗留兩、三天評估身體狀況，才進行家居隔離。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目中表示，未來一兩星期有大量留學生由外國回港，估計當中部分人已受到感染，如果一到埗就回家，可能會傳染家人，部分家庭的環境亦未必能夠安全隔離。

他指出如果不堵截，感染人數可能增加，擔心未來兩星期後香港便會淪陷。何栢良相信，政府難以在短期內找到大量地方為返港的留學生集中檢疫，他建議，政府安排返港的留學生，到埗後集中在特定地方逗留兩、三天，先量度體溫及取樣檢測，之後才進行家居隔離，認為政府可徵用已落成但未入伙的屋邨及酒店。如果返港後進行家居隔離，家人應該戴口罩，吃飯時要分開，亦應加緊清潔洗手間。

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對於機上的乘客如何自保？何栢良提醒港人在回港到機場前要戴上口罩，隨身行李中也應俱備多一、兩個口罩，因在機上不能使用消毒酒精，他建議大家可以多帶一包濕紙巾。又指一個口罩不能用10多個小時，故提醒港人記得要定時更換口罩。他又提醒飛機上的水龍頭及洗手間門把手位置有很多人都接觸過，建議回到座位後再用濕紙巾清潔雙手。

何栢良續指在派飛機餐後，應盡快進食並馬上戴回口罩，如果口罩已使用好一段時間，就建議在進食後更換一個新的口罩，又提醒不要將口罩拉到下頷位置，然後進食，接觸過口罩後亦要清潔雙手。

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何栢良指現時疫情嚴峻，香港人要齊心抗疫，要記得我們有攜帶口罩的自由，又指做好衛生為做好公民意識的行為，

不要怕別人取笑，即使身在外國也要記得我們有戴上口罩的自由，他們今天笑我們，但數個月後就知道誰才可以笑到最後。

何栢良早前亦分析氣閥口罩的風險可變相播毒，詳情即看：http://bit.ly/39VryiJ

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責任編輯：郭家穎