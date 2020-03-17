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Starbucks聯乘奢華婚紗女王推精品　Vera Wang特色設計138元起

休閒 13:56 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

Starbucks聯乘婚奢華紗女王推出精品，粉絲不容錯過。（官方圖片）

能夠穿上Vera Wang的婚紗出嫁，相信是所有女生的夢想，但Vera Wang的出品當然屬非一般的貨色、非一般的價錢，並非人人負擔得起。今回Starbucks跟Vera Wang聯乘的一系列產品就例外，百多元就有交易，想擁有大師的產品，明天就要入手了。

Thermos不銹鋼保暖壺$420（官方圖片）

雙層咖啡杯$288（官方圖片）

美國華裔時裝設計師Vera Wang所設計的婚紗，一向深受名人及明星歡迎，徐若瑄、湯唯、劉嘉玲、碧咸嫂等都是穿Vera Wang的婚紗出嫁，因而令品牌廣為大眾熟悉，更成為萬千少女的dream gown，但聽落都知絕非一般人負擔得起。

不銹鋼隨行杯$350（官方圖片）

Starbucks已非首次跟時裝單位合作，好像Paul & Joe及fragment design等，但今回竟然找來這位奢華的婚紗女皇聯乘，就有點叫人意想不到。

咖啡杯$168（官方圖片）

系列以黑白灰色為主，產品包括咖啡杯、保溫水壺、環保袋及小巧手提袋，繪上閃光圖案及站在鎂光燈下的Vera Wang，還有一班穿起Vera Wang時裝的模特兒，價錢由$138至$420，明天起在香港及澳門各Starbusks有售。

小巧手提袋$158（官方圖片）

環保袋$138（官方圖片）

記者：陳日言

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