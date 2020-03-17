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【飛機防疫裝備】歐洲航班坐滿回港留學生　何栢良︰戴氣閥口罩變播毒

親子 12:15 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

近日在網上流傳回港飛機上，留學生戴了沒有防病毒功能的口罩。

新冠肺炎全球大流行，疫情肆虐歐美全球，意大利、西班牙、德國的疫情嚴峻，而英國首相日前更公布群體免疫的說法，指6成國民染病出現抗體是方法，被抨擊過於放任，在海外留學的學生紛紛撲機票回港。

今日（17日）在網上流傳歐洲回港航班坐滿乘客，當中有不少年青人，似是留學生，人數至少有12人。他們穿上一身防疫裝備，包括連帽的便利即棄雨衣、護目鏡、即棄手套及口罩。

【飛機防疫裝備】歐洲疫情升溫留學生急回港　醫生解構防疫裝備：防水衣物有阻隔作用

相片於網上瘋傳，前主播張寶華也在Facebook專頁分享，她表示是朋友在whatsapp傳給她。她發帖分享︰

歐洲回港航班有如生化危機一樣。希望大家安全回家，記住自我隔離14日。現在歐美大爆發，香港一樣危險，大家一定不能鬆懈。

氣閥口罩不過濾呼出空氣

然而，機上的學生戴了氣閥口罩，此款口罩有「自私口罩」之稱。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出從防疫的角度上，外科口罩可以預防飛沫及口水，具有防水層、過濾層及吸水層，而有氣閥的口罩，是過濾塵埃，令長時間在外工作的人士透氣比較舒服，但如果有關人士受了感染，變相播毒。

專家詳情解說，即睇：呼吸閥N95口罩不過濾呼出空氣　何栢良：氣閥將飛沫噴出口罩外變相播毒

責任編輯︰顏紫燕

健康問題 網絡熱話 英國 何栢良 口罩 疫情 香港 肺炎 新冠肺炎 全球大流行

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