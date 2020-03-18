《好狗特攻隊》與毛孩調查熊貓綁架案　用笑聲提醒要愛護動物

▲ 韓片《好狗特攻隊》講最強特務突然有動物傳心異能，與警犬Ali合力查案。

韓國電影工業出品的主流娛樂片愈來愈多元化，《好狗特攻隊》（Mr. Zoo）就仿如韓國現代版《怪醫D老篤》（Dolittle ）。男主角李星民演忽然擁有聽懂動物說話異能的特務，跟毛孩手足拍住冒險查案。《好狗特攻隊》呈現動物各式抵死的內心話，以搞笑方式點醒大家要愛護動物。

韓片《好狗特攻隊》跟羅拔唐尼主演的《怪醫D老篤》，同樣有懂得動物傳心的主角，並且以主角和動物齊齊歷險為故事主線。但以維多利亞英國為背景的《怪醫D老篤》，較着重動物大觀園式的視覺特效畫面，而這部以現代南韓為背景的動作喜劇，就傾向落重彈藥於炮製娛樂笑料。

由金兌玧執導，影片講述韓國情報局探員朱特務（李星民飾演）被指派保護訪韓國寶級大使——熊貓，不料牠一下飛機，旋即被恐怖分子綁走，朱特務更因此頭部受重創。毫無頭緒的朱特務四出查探不果，竟發現自己因傷而獲得超能力，可以同各式動物溝通對話，順便幫他收風立大功。

▲ 男主角受傷後突然聽得懂各種動物的說話，不少動物內心話都相當搞笑。

「任何人」演繹動物

朱特務於是帶着案件的唯一目擊者警犬Ali，四出向動物收集情報，終於鎖定犯罪集團，但對方已設好圈套，準備將朱特務與Ali一網成擒。

導演自言喜愛動物，常常都想知道牠們的想法，才令他有此劇本意念。這部電影中比較新鮮的一個設定，是人與動物合力查案。導演認為︰「查案的溝通機會比較多，又容易加插『蝦碌』和爭執，會增加電影的趣味性。」

動物會說話的電影，其實荷里活拍過不少，但對韓片來說，這卻是首次，而近年韓國電影業在視覺特效方面的進步，促使了這個意念得以實踐。

除了狼狗和大熊貓外，這齣戲出現的動物角色還有倉鼠、黑山羊、大野豬及黑猩猩等，戲中有較多對白的動物，都是請演員像「任何人」般穿上藍色緊身衣在現場模仿動物動作，跟主角做對手戲，再在後期製作配以CG把之合成栩栩如生的動物。

另一些時候，導演會用道具去代替CG角色，令演員拍攝時引導其視綫焦點。

至於狼狗Ali，就是動物真身上陣。由專業動物訓練員在場指導及參與劇本製作。

▲ 戲中大部分栩栩如生會說話的動物，均是由演員演出，配以動作捕捉技術及電腦視效呈現出來。（製作特輯截圖）

▲ 戲中大部分栩栩如生會說話的動物，均由演員演出，配以動作捕捉技術及電腦視效呈現出來。（製作特輯截圖）

動物搞笑心聲

這部片男主角李星民，曾憑《北寒諜戰》成南韓影帝，演女警官的金瑞亨，以演出人氣韓劇《Sky Castle》聞名。他們之前拍的作品較嚴肅，今次擺明要挑戰他們的喜劇細胞及幻想力。

飾演各種動物的卡士也甚有分量，如聲演狼狗Ali的是《炸雞特攻隊》的申河均、聲演黑山羊及猩猩者，就分別是《上流寄生族》的富爸爸李善均以及女管家李姃垠，而戲中非常搞笑、語氣嬌俏、能操多國語言的熊貓明明，就由《鬼怪》的劉仁娜聲演。

電影製作人花了不少心思為各動物賦予性格，如會飈高音熱唱流行曲的老虎、以及在辦公室抗議大喊「不要丟鼻屎到魚缸」的金魚，還有看《國家地理雜誌》見到King Kong般的同類會心花怒放的母猩猩，都看到創作人在炮製笑料所花的心思。(3月19日上映）

記者：胡慧雯