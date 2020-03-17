【豪宅曝光】陳柏宇為妻女搬入千呎愛巢　Jason夫婦為愛女設計超大玩具房【有片】

▲ 陳柏宇一家搬入千呎新居。

2017年，歌手陳柏宇（Jason）與模特兒符曉薇結婚，翌年誕下女兒陳羿辰Abigail，一家3口非常幸福。近日，陳柏宇一家搬至九龍區的千呎豪宅單位，雖然以租賃形式入住，但陳柏宇對家中的裝潢設計都絕不馬虎。兩公婆為滿足粉絲的好奇心，更大方拍片Home Tour，與大家開心Share家中每個角落！

▲ 陳柏宇與符曉薇於2017年結婚。（Instagram圖片）

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本月初，符曉薇在個人YouTube頻道上載一條長達22分鐘的短片，向大家介紹一家3口的千呎新居，由家中客廳到廁所都仔細拍下，Jason女兒Abigail及家中的貓狗更不時在片中出現，非常可愛。

Jason家居全面睇

陳柏宇的新居共有2廳、4房、2廁及3露台，非常寬敞。

為了令女兒及一屋的貓狗有足夠的活動空間，陳柏宇把客廳及飯廳合併為一個大廳。而對出的大露台可飽覽美景，更是符曉薇的私人小花園，種滿植物，使人心曠神怡。

▲ 超大客廳可供女兒和愛犬同玩樂。（影片截圖）

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▲ 家中露台。（影片截圖）

二人把全屋最大的房間讓給最愛的女兒，房內的設計由符曉薇在網上訂製，粉紅色的主調設計非常童真可愛。不過，現時女兒尚小，房間主要擺放大量的玩具及女兒的衣服。

▲ 女兒房間。（Instagram圖片）

至於最大的主人房，二人就將此改建為衣帽間，放置大量的衣物及飾物。而二人就睡在全屋面積最小的房間，僅可放下一張雙人床，原因竟是因為陳柏宇不喜歡房內有廁所，及喜歡一進房便可上床睡覺的感覺。

▲ 全屋最小的主人睡房。（影片截圖）

此外，陳柏宇亦有聘請傭人，其房間更較「主人睡房」大，而傭人房更是依據工人姐姐的意見設計，獲網民大讚良心僱主。

▲ 衣帽間一角。（影片截圖）

符曉薇透露，新居的傢俱多由陳柏宇親自畫圖訂造，對新屋的設計毫不馬虎。

為家庭發奮工作

陳柏宇與符曉薇結緣於拍攝電影《喜愛夜蒲》，拍拖5年後便結婚，並建立出一家3口的幸福家庭。

有妻室後的陳柏宇工作更為勤奮，接連推出大熱歌曲《沒有你，我甚麼都不是》、《霸氣情歌》及《認真如初》等，樂壇事業愈戰愈勇，更在紅館開演唱會，深受樂迷喜愛，工作一浪接一浪。

▲ Abigail非常喜愛家中的小動物。（Instagram圖片）

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早於3歲時，陳柏宇的父母已離異，雙方更表明無暇照顧，安排他入住兒童之家。4年後，媽媽終接他到加拿大定居，重新感受家庭溫暖。

正因有着不一樣的童年經歷，陳柏宇現時除工作以外，幾乎把所有的時間都給予家庭生活，落手落腳湊女，以見證愛女的成長。