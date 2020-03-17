【自私新娘】婚禮1個月後舉行　準新娘威脅親友須疫情下出席：不來就去死

▲ 美國一名新娘擔心親友在疫情下不出席婚宴，威脅說「你可以去死」。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界各地人心惶惶。近日，美國一位準新娘認為結婚大過天，更在Facebook毒舌放狠話，表示若賓客因疫情擴散而不願出席婚宴，「你就去死」。內容隨即在美國知名論壇「Reddit」引起網友兩極反應。

據《太陽報》報道，一名網友網友在Reddit上發文，指一位新娘在Facebook某個群組發帖，

我的婚禮只剩下37天了，我花了15個月在籌備這場婚禮，還花了幾十萬美金。我付出了所有心力編列預算、親手嘗試所有有關木材工作、準備給賓客結婚禮品、回覆大約一百萬封的電子郵件，這段期間甚至在浴缸裡喝完了無數瓶白酒。

新娘放狠話：不來就去死

最後，絕情新娘在帖文後放狠話，附上一張黑底白字的照片寫著，

我不管，如果你是因為擔心肺炎沒來我的婚禮，那你可以去死了。

網友：希望新郎快點離開

言論引來許多網友熱議，截圖中有一名網友直接諷刺，「我希望他可以離開妳並且在一年內找到比妳更好的女生！」另外，不批網友留言批評新娘自私，「我寧可延後這場婚禮，也不要冒險讓家人朋友們來參加，我知道說比做容易，可是現在真的是非常時期啊」。

亦有另一位網友表示，「巴西日前舉辦的一場婚禮，因為一位賓客被驗出陽性反映，導致現場約200人都必須接受監測」。更有網友不忿表示，「婚禮如果泡湯任誰都會不爽，可是總不能怪那些只是為了躲避流行病而缺席的人吧。」

有網友同情新娘

然而，也有網友對新娘表示同情，「看起來就是一句玩笑話而已。就算沒有疫情干擾，籌備婚禮也是一件壓力很大的事。就讓他們發洩吧」、「我很確定他只是在表達自己有多沮喪而已，並不是認真的」及「應該很多準新娘都可以理解她的感受吧，花了那麼多錢跟時間，結果親朋好友都不能來，你卻無能為力的感覺」。

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責任編輯：王明芳