【全球大流行】許樹昌：疫情「有排不會完結」　6月份後澳洲、紐西蘭會出現爆發

▲ 許樹昌表示，對全球多數地方發出紅色外遊警示，是有效的方法。（陳靜儀攝）

全球新冠肺炎疫情持續，本港也加強入境措施，本身是政府專家顧問團成員、中大呼吸系統學講座教授許樹昌今日（17日）表示，對全球多數地方發出紅色外遊警示，是有效的方法，海外留學生返港後家居隔離亦都合適。許樹昌指出現時評估疫情在短時間內不會完結，形容是「有排都不會完」，他指出本港很多學生在英美升學，他們都很想可以回港，故此航班不可以停，不過一旦他們返港也擔心將病毒帶入社區，故此返港後接受家居檢疫是合適。

特區政府向全世球發紅色外遊警示，詳情即看：http://bit.ly/38VA6oD

月19日起全球抵港人士需接受14天強制檢疫，詳情即看：http://bit.ly/2WqideO

中大呼吸系統學講座教授許樹昌認為，仍有多名留學生欲回港，故不可能停飛所有航班，而考慮到檢役中心應留給更高危人士，如湖北返港港人，而留學生相對較低風險，「冇燒或冇咩徵狀，如果唔係都好難上到機」，故他們回港後自我在家隔離14天是適當做法，但不建議外出，而出現發燒呼吸道徵狀應盡快通知衞生署，同時衞生署正考慮留下返港人士樣本，將進一步減低「走漏」機會。

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許樹昌評估指，「疫情有排都不會完」，「歐洲爆得好厲害，而意大利亦遲了封關，如最初只封了3區，直至上星期才封關」，同時在歐洲一體化下，旅行能自由進出歐洲，導致大爆發，亦有人在潛伏期下坐飛機。另外，他指6月份後香港轉暖，南半球會變得活躍，如澳洲，紐西蘭會出現爆發機會，有機會流入香港，而到12月之後，北半球天氣轉冷，香港有機會再次活躍，所以在疫情不會完結，希望2021年前能盡快研發出疫苗。

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記者：鄧凱文