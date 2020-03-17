【新冠肺炎】疫情下越南野味市場50攤檔照常營業　即場烹煮環境髒亂傳出惡臭【有片】

▲ 在疫情之下，越南野味市場照常營業。

新冠肺炎爆發至今已3個月，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山曾明言，病毒通過野生動物傳到人類是「比較大的可能」，内地已經禁止再售賣野味。越南人無懼感染，市場仍然售賣活鳥、烏龜等動物，現場環境髒亂。

即場宰殺烹煮野味 環境惡劣

截至昨日，越南有57宗新冠肺炎確診個案。綜合外國傳媒報導，越南隆安省的市場（Thanh Hoa Bird Market）仍然販售活體野味，是當地最大的野味市場之一。商戶會即場宰殺並烹煮，市場大約有50個攤位。

▲ 市場內的衛生情況惡劣，多隻禽烏被關在一個籠子裡。（圖片來源：Twitter）

有目擊者表示，現場環境惡劣，產品懷疑被放置得太久，吸引了蒼蠅，看起來非常不衞生，廢物被丟進排水溝內，傳出雀屎及食物混雜的難聞氣味。鳥類被關在鐵籠裡，腳被綁在一起，翅膀被折斷，眼睛更被縫合。他提到：

賣家縫住牠們的眼睛，用膠帶黏住喙，折斷翅膀，拔出羽毛，並使用一個微型儲氣瓶快速地將牠們煮熟。

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▲ 經處理後的禽烏無遮無掩地掛起。（圖片來源：VietnamNet）

市場內還販售烏龜、蛇、老鼠和水獺等動物。一名商戶表示，他每天早晨會準備70公斤的禽鳥，每年售出約8萬隻鳥。事件曝光後，動物慈善機構亦擔心這樣的市場會導致新的病毒，呼籲全球停止售賣野味的市場。

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有不少YouTuber曾到該市場拍攝：

東南亞國家野味市場繼續營業

疫情爆發後，中國已於2月關閉多個濕貨市場，但不少東南亞國家如泰國、印尼、老撾、柬埔寨和緬甸等，仍有組織非法走私野味，並於市場售賣。

早前有澳洲節目揭發，泰國市場仍有商人無視疫情出售箭豬、蜥蜴、猴子等野味，市場環境惡劣，動物被困於狹窄的籠子裏，當時有專家擔憂會成為第二個武漢。節目指，這些野生動物大多是從世界各地非法走私而來，，店鋪擺放了多個鐵籠，內裏擠滿了箭豬、蜥蜴、雪貂、穿山甲、烏龜等野生動物。牠們身上有攜帶病毒的風險，病毒有機會在市場屠宰期間傳播到人類身上。

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責任編輯：熊詠思