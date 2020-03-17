【口罩供應】港產SPT Mask10分鐘派完25萬個口罩配額　第二輪將預售學生及小童尺寸口罩

▲ SPT Mask第一輪預售10分鐘已派完籌，第二輪將預售學生及小童尺寸口罩。（相片來源：SPT Mask）

新冠肺炎疫情未息，本地口罩生產工廠國藥科技（Sinopharm Tech）SPT Mask的「香港製造」醫療級別口罩，於3月17日（周二）中午12時網上預售，不用10分鐘便已派完25萬個口罩配額。

SPT Mask今日中午12時網上預售口罩，市民可預購一次性三層過濾口罩及N95醫療防護口罩。派籌後，SPT Mask在Facebook表示第一輪預售派籌號已完滿結束。

SPT預售口罩詳情：【口罩供應】N95+ASTM Level1+三層過濾口罩 港產SPT Mask預售25萬個配額【附連結】

他們向大家道歉，因為開售前瀏覽量太高，系統過於繁忙，因此延遲了十分鐘才開售，希望大家給予機會，多多包容。他們續指成功登記人士請耐心等候後續電郵以便完成交易。

他們宣布第二輪預售詳情將於不日內公布，大家可預購產品包括詢問度極高的「學生及小童尺寸口罩」，大家可留意SPT Facebook專頁了解最新情況。

SPTMask 團隊表示會一直盡己所能提供市民所需，用心為香港人製作香港製造口罩，希望大家多多支持同體諒。

【3月17日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩