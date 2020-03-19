【麵包添加劑】一塊麵包多達17種添加劑　營養師拆解添加劑會否影響專注力

▲ 一塊麵包可多達17種添加劑，營養師拆解添加劑會否影響專注力。

市面售賣的麵包含有不少添加劇，TOPick搜羅市面8間麵包生產商所售的方包時，發現袋裝方包的添加劑數量可多達17種。其中 E282 丙酸鈣被指影響小朋友的專注力，到底添加劑對人體有何影響？TOPick向「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師陳司卓（Sally）了解麵包常見添加劑的作用和影響。

麵包常見添加劑

添加劑名稱 類別 作用 影響/爭議 E282

丙酸鈣

Calcium Propionate 防腐劑 抑制細菌生長 有指會影響小朋友專注力 E320

丁基羥基茴香醚

Butylated Hydroxyanisole 抗氧化劑 防止食物變壞 有指會致癌 E150d

醬色IV-亞硫酸銨

Caramel IV - Sulphite Ammonia Process 人造色素 令麵包呈焦糖色 或會產生致癌物 E927a

偶氮二酰胺

Azodicarbonamide 麵粉處理劑 漂白麵粉、改善麵糰或麵包的彈性與韌性 有機會引致哮喘和皮膚過敏 E307

維他命E 抗氧化劑 防止食物變壞 對人體沒有影響 E307

維他命E 抗氧化劑 防止食物變壞 對人體沒有影響 E471

脂肪酸一甘油酯和脂肪酸二甘油酯

Mono- and Di- Glycerides of Fatty Acids 乳化劑 令麵包變得鬆軟 對人體沒有影響

有指部分添加劑影響人體健康，註冊營養師Sally綜合多份研究結果後表示，事實未必如此。

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引起爭議的添加劑

1. E282 丙酸鈣（Calcium Propionate）

類別及作用：防腐劑；抑制細菌生長

影響/爭議：

2. E320 丁基羥基茴香醚（Butylated Hydroxyanisole）

類別及作用：抗氧化劑，防止食物變壞

影響/爭議：致癌

根據美國衛生及公共服務部發布的致癌物報告，E320丁基羥基茴香醚已被列為「合理預期為人類致癌物」（Reasonably Anticipated To Be Human Carcinogens）。透過動物（老鼠）進行實驗後，E320被證實會引致胃癌。惟人體實驗方面，則未有足夠研究可證實飲食中含有的E320和人類的癌症有關。

美國食品藥品監督管理局（FDA）指，只要E320使用量不超過上限（食物重量的0.02%），也被視為安全。世衛指出，E320的每日攝入量為每公斤體重0至0.5 毫克 。

3. E150d 醬色IV-亞硫酸銨 （Caramel IV - Sulphite Ammonia Process）

類別及作用：人造色素（焦糖色），令麵包呈焦糖色（令人誤以為全麥成分高）

影響/爭議：或會產生致癌物「4-甲基咪唑」（4-methylimidazole，4-MEI）

本港消費者委員會指，E150d由銨類化合物及亞硫酸鹽化合物與碳水化合物（有或沒有加酸或鹼）在加熱下製成。E150d製造過程中，上述兩者在高溫高壓下，可能會產生污染物4-甲基咪唑。

但美國衛生及公共服務部指，現有的科學數據並不支持將E150d列入為「合理預期為人類致癌物」。美國食品藥品監督管理局2012年的研究指出，按食品化學法典（Food Chemical Codex）所定的「焦糖色素中的4-MeI含量上限」，去推算美國人每日攝取的4-MeI份量。結果發現，每人每天使用焦糖色素而產生的4-MeI攝取量為0.5至0.9毫克，低於每日可攝入量（每公斤體重0至200毫克），所以無需太擔心。

4. E927a 偶氮二酰胺（Azodicarbonamide）

類別及作用：麵粉處理劑，改善麵包彈性與韌性

影響/爭議：有機會引致哮喘和皮膚過敏

其他添加劑

E471 脂肪酸一甘油酯和脂肪酸二甘油酯（Mono- and Di- Glycerides of Fatty Acids）

雖然對人體無害，但高質量麵包往往不使用。因為蛋黃和牛奶已可成為天然乳化劑，令麵包更鬆軟，並為人類提供更多營養。

所有添加劑被港政認可為「安全食用」

Sally表示，所有添加劑 （包括麵包含有的）都經過徹底且安全性的評估，受歐盟、國際食品法典委員會及香港政府認可為「安全食用」，使用份量亦受監管。而且添加劑獲認可為可使用後，也需定期重複接受測試。 故此，適量進食並不會對人體造成任何健康問題。

選購麵包時可看看成份表，在情況允許下選擇一些添加劑、防腐劑也較少的，始終添加劑並無任何營養價值，建議可多進食全麥成分較高的麵包。

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陳司卓（Sally），澳洲註冊營養師 (Accredited Practicing Dietitian) ；澳洲臥龍崗大學營養營養及食療學學士 (Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours) (Dean's Scholar), UoW)；現於NutriLife 營養顧問中心執業，主理體重管理，專為高血壓、高血脂、糖尿病等患者提供專業營養諮詢以及食療方案。

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記者：黃泳欣