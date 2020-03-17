【飛機防疫裝備】歐洲疫情升溫留學生急回港　醫生解構防疫裝備：防水衣物有阻隔作用

▲ 醫生解構上機防疫裝備。

新冠肺炎疫情全球肆虐，港爸、港媽都趕緊讓留學海外的子女回港，有港爸為在英國留學的女兒通宵撲機票，並著女兒上機前購買雨衣和護目鏡，加強在機上的防護。而近日在歐洲回港的機上，亦見到大量戴著雨衣、即棄手套和護目鏡的學生，究竟穿上這些「防護裝備」是否有效？

港爸黃先生有一名在英國留學的女兒，他表示，女兒最初對疫情並不緊張，但歐洲疫情大爆發後，見到宿舍同學大逃亡，連墨西哥籍同學都被父母急召回國，她亦開始憂慮。

黃先生亦非常著急為女兒撲機票。最初他訂了3月18日的機票，從英國飛往芬蘭轉機，惟該航班不久後被取消。在國泰宣布增加班次後，他在周一凌晨2時許開始上網搶機票，最終他成功買到明天（18日）下午回港的直航班機，機票費用為1.1萬港元。

都冇得擔心咁多，最緊要係佢返到黎香港，可以睇住佢。

問到在機上的防護裝備，黃先生表示，女兒有足夠的口罩，他亦已叫女兒購買即棄雨衣和護目鏡，希望能盡量自我保護。

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膠製防水衣物有阻隔作用

兒科專科醫生劉成志指出，在飛機上穿雨衣、戴即棄手套、浴帽和護目鏡等均是有效的自我保護措施，因為病毒是透過飛沫傳播，病毒有機會殘留在不同物件上，例如洗手間的門柄、水龍頭、座位等，膠製、防水的衣物有阻隔作用。不過，劉醫生提醒，穿上防護衣物後，手不要觸碰到眼鼻口。

病毒雖不會透過皮膚感染，但會透過黏膜進入身體。

而下機後，若可行應穿著防護衣物立即回家洗澡，若情況不許可，就要小心地逐樣衣物脫下，每脫下一件就要洗手或用酒精消毒雙手，護目鏡和口罩要最後才脫下，更換並新口罩，同樣回家後應立即洗澡。

減少進食及如廁

他又提及，在飛機上最高危的是進食和去廁所，特別近日留學生返港回港人數眾多，乘坐經濟艙人多擠迫，更要特別小心。他提醒，如廁後必須徹底洗手，特別注意門柄和水龍頭等位置，並盡量減少在飛機上進食，

由英國回港約13個小時左右，上機前多吃點東西，其實都不算難捱。如果要進食，要先清潔雙手，食預先包裝的食物會比較好。

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責任編輯：林愛娜