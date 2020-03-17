【影帝確診】湯漢斯兒子証父母已出院　Tom Hanks夫婦留澳洲寓所隔離

▲ 湯漢斯夫婦出院。

荷里活男星湯漢斯（Tom Hanks）上星期宣布，跟太太Rita Wilson在澳洲同告確診新冠肺炎，成為荷里活首個証實感染新冠肺炎的演員。不過，今日外媒指湯漢斯夫婦留院5日後，已成功出院，並在澳洲寓所自我隔離。

影帝湯漢斯日前在澳洲拍攝以「貓王」為主題的電影時，跟太太Rita Wilson）確診新冠肺炎，之後雙雙在黃金海岸醫院接受隔離和醫治。

▲ 湯漢斯夫婦早前在fg報平安。（取自facebook）

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今日外國傳媒指，湯漢斯夫婦留院5日，已成功出院，現時於澳洲Queensland的寓所自我隔離。

湯漢斯兒子Chet亦在Instagram拍片，證實父母已出院，Chet表示：「雙親已經出院，現在自我隔離中，明顯地他們已經好轉。所以我都放心，想跟所有有親愛的人或者自己確診的人稱，我會為大家祈禱，因為很多像我父母以外的人都在受苦。」

▲ 在澳洲醫院隔離的湯漢斯，曾上載兩張多士照，透露了隔離時的飲食。（取自facebook）

湯漢斯在澳洲確診後，已先後在社交網站交代近況，包括向影迷報平安，日前湯漢斯又上載一張食物照片，其中有兩塊塗滿澳洲特產酵母醬（Vegemite）的多士，旁邊放著一隻袋鼠公仔。他留言多謝當地醫護：「多謝醫護。大家要照顧好自己同身邊人。」