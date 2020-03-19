【疫境迎難】銀髮夫婦無懼疫巿中環開店推廣素食　開業4個月全蝕七旬老闆堅持用心做

▲ 年逾七旬的徐氏夫婦熱愛下廚，加上信佛多年，退休後不時替佛寺當義工廚師。本着「拯救地球，弘揚素食」的心願，於是重操故業開此素食店。

76歲的徐鏡昭本已退休，可舒舒服服弄孫為樂，或和太太周遊列國享受人生，但他卻選擇開一間以天貝（Tempeh）作主食材的素食店，為的只是希望能為愛護地球出一分力。於是，就這樣心口掛過勇字在中環利源東街開店，無懼開在社會運動期間；卻遇著新冠肺炎肆虐，本來已是處於辛苦經營的情況下，現在更是雪上加霜。

然而，徐鏡昭卻淡淡然說：「沒所謂！試過才知，只要用心做過，對得起自己便是了。」

▲ 天貝素肉藜麥沙律($48)：因應當天不同的蔬菜和水果供貨而定，但天貝素肉和藜麥則必有，加橙汁作醬汁，令沙律吃來更鮮味。(陳智良攝)

只為愛護地球

徐鏡昭作廚幾十年，亦當過餐廳老闆，富餐飲經驗。他50多年的廚藝生涯頗傳奇，於1965 年在「諾曼第」法國餐廳學師，1976年創辦「牛屋餐廳」，移民美國三藩市後，曾在芝加哥半島酒店宴會部主理沙律冷盤，其後又開過5間中西式餐廳。

10年前回流香港退休，靜極思動，心底仍熱愛下廚，加上夫婦信佛多年，不時替佛寺當義工廚師。本着「拯救地球，弘揚素食」的心願，於是重操故業開此素食店。並以印尼一種特殊的食材——天貝為主要食材，再配合其他的super food配搭成各種健康的素菜式。

▲ 左邊是冷凍了的天貝樣子，把它解凍後，再加工便可煮成右邊的素漢堡扒了。(陳智良攝)

美加流行多年

他說，天貝在美加已流行多年，美國大豆協會更尊稱它為Superhero，素食者常會用來拌沙律、拌麵、做素漢堡等。天貝是黃豆發酵後的食物，是很好的肉類代替品，含有豐富的蛋白質與素食者缺少的維他命B12，容易被人體消化吸收，不易產生脹氣。

▲ 怪味汁天貝素肉炒意粉($48)：怪味汁是四川汁和茄汁混合，加入素肉粒和西蘭花炒，都炒得好乾身喎！(陳智良攝)

他利用變成了糕狀的天貝，來製造漢堡內的素肉扒，「我把這些天貝解凍後切碎，看來像餅碎，然後把這些天貝碎混和鷹咀豆蓉、甘筍粒和藜麥，搓壓成漢堡形狀，再用菜油煎熟。」不壓成扒的天貝碎，則可以加入新鮮番茄、甘筍、百里香與牛至等香草一起燴成肉醬狀態，用來撈意粉或炒便成。

每月都蝕錢

開在中環，一個漢堡賣$48，一碗素湯則只賣$10，套餐則加$8便有湯，定價是否低了點？徐太瞄了丈夫一眼說：「我都話賣得抵啦！」徐鏡昭則笑說無所謂啦，最緊要開心嘛！筆者隨即問徐太為何會支持丈夫開店？「他是一個很堅持的人，要做的事一定要做，無得勸。由當年說要移民關島，到回流香港都是，我都只有跟從。」

▲ 粉葛赤小豆湯($10)：很時令的一款春天袪濕去水湯，滿有媽媽的愛心。(陳智良攝)

我問徐太，不會覺得太冒險嗎？她說：「一定是冒險之旅啦，投放了幾十萬元，由上年11月一開店到現在每月都蝕錢。」

她還不介意把每月收支賬簿給我看，「開店初時只是剛應付到租金和供貨開支，跟著疫情開始，就直綫下滑。最慘情是home office嘛。起初不敢請人，只得我兩老做，雖說開10點至4點一個午市，但事前和事後預備的工夫不少，由朝到晚，做足16小時。」

堅持信念

問他們可有甚麼對策？徐太說，幸好女兒替店子開設了Facebook專頁，在網上宣傳一下，後來給傳媒報道過，開始有人知，便有些素食者、宗教群體慕名而來嘗試。筆者見店子貼有不少外賣平台品牌，加強送外賣是一方法。怎料徐太笑答，都有和這些平台掛鈎，但因沒人手和自己常常沒時間去查看這些預訂，錯過了不少訂單時間。

▲ 徐太是萬能總管，樓面、包裝、收銀等都由她一腳踢。(陳智良攝)

▲ 番薯雜豆糖水($10)：番薯營養多多，配上各式雜豆，又不太甜，單吃一碗已飽肚。(陳智良攝)

幸好他們有對孝順子女，店子的菜單、海報、相片都由住在美國的兒子負責，「大女住在香港，她知道我們的心願，都全力支持，尤其是在店子租金方面，她都獨力承擔。」徐太說。

實在都不得不佩服他們兩夫婦的毅力，為著一個自己堅信的理念，坐言起行，無論結果如何，正如徐鏡昭所言，只要用心去做過，便對得起自己了。

Info

天之樂 Tempeh Foods

地址：中環利源東街 21 號地下 6 號舖

電話：6904 3178（WhatsApp）

營業時間：周一至五 10am-4pm，周六、日及公假休息

記者：趙景隆