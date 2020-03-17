【學英文】新冠肺炎成「全球大流行」　世衛定義Pandemic︰全球廣泛傳播的新疾病

▲ 新冠肺炎已被世衛定義為Pandemic「全球大流行」 。（法新社）

新冠肺炎蔓延至多個國家及城市，累計逾12萬宗確診個案，世衞宣布新冠肺炎疫情已發展為「全球大流行」（pandemic）。

Pandemic一字由兩部分組成︰字首pan-和字根-demic組成。Pan-解all，例如，panorama（全景）、pan-American（泛美的）。Demic/Demo則指people，與人有關，例如demographic（人口學的）、democracy（民主）。Pandemic即是與廣泛人有關，影響廣泛的民眾，是大規模、廣泛地蔓延的疾病。

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低一級定義︰Epidemic流行病

早前世衛只形容肺炎疫情為epidemic。Epidemic指「流行病」，《牛津字典》將它定義為「a large number of cases of a particular disease or medical condition happening at the same time in a particular community」（在特定社區同時發生大量特定疾病或醫療狀況的病例）；pandemic則定義為「a disease that spreads over a whole country or the whole world」（遍布全國或全世界的疾病）。兩者影響的範圍很不一樣。

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至於世衛對pandemic的定義是「the worldwide spread of a new disease」（在全球廣泛傳播的新疾病），並無嚴格定義疾病的嚴重程度。

Pandemic常配搭動詞become（變成）、hit（打擊）、break out（爆發）等等。例句︰COVID-19 has become a pandemic.（COVID-19已全球大流行。）

原文刊於《晴報》專欄，原題為「Pandemic」。

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