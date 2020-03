【學英文】新冠肺炎成「全球大流行」　世衛定義Pandemic︰全球廣泛傳播的新疾病

▲ 新冠肺炎已被世衛定義為Pandemic「全球大流行」 。(法新社)

新冠肺炎蔓延至多個國家及城市,累計逾12萬宗確診個案,世衞宣布新冠肺炎疫情已發展為「全球大流行」(pandemic)。

Pandemic一字由兩部分組成︰字首pan-和字根-demic組成。Pan-解all,例如,panorama(全景)、pan-American(泛美的)。Demic/Demo則指people,與人有關,例如demographic(人口學的)、democracy(民主)。Pandemic即是與廣泛人有關,影響廣泛的民眾,是大規模、廣泛地蔓延的疾病。

低一級定義︰Epidemic流行病

早前世衛只形容肺炎疫情為epidemic。Epidemic指「流行病」,《牛津字典》將它定義為「a large number of cases of a particular disease or medical condition happening at the same time in a particular community」(在特定社區同時發生大量特定疾病或醫療狀況的病例);pandemic則定義為「a disease that spreads over a whole country or the whole world」(遍布全國或全世界的疾病)。兩者影響的範圍很不一樣。

至於世衛對pandemic的定義是「the worldwide spread of a new disease」(在全球廣泛傳播的新疾病),並無嚴格定義疾病的嚴重程度。

Pandemic常配搭動詞become(變成)、hit(打擊)、break out(爆發)等等。例句︰COVID-19 has become a pandemic.(COVID-19已全球大流行。)

