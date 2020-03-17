【狠毒繼父】虐打4歲兒丟出家門慘死　小兄妹滿身傷痕疑目睹全程︰弟弟不乖

▲ 台灣一名狠父疑不滿兒子拒吃晚飯，徹夜毆打兒子至昏迷並將其丟出家門致死，有鄰居透露3個孩子同樣早前曾被虐打。

台灣日前發生一宗轟動虐兒案。一名繼父疑不滿4歲繼子不願吃晚飯，命令繼子罰企，及後更疑醉酒，將繼子當出氣袋狂毆至全身瘀青陷入昏迷，至凌晨將繼子丟出家門，自己則呼呼入睡。直到生母返家，才發現兒子已變成冷冰屍體。一名女鄰居揭發，事發前一天到對方家探望孩子，當時姐姐表示弟弟不乖被頭撞牆。

綜合台灣媒體報道，謝姓媽媽與前夫育有3子女，死亡的4歲男童為幼子。前夫因犯事被判入獄後，謝女與前夫離婚，帶著3子女改嫁收入不穩的34歲陳姓丈夫，一家五口居於彰化鹿港。有指陳男經常毆打孩子，屬高風險家庭。

前天（14日）陳男與子女晚飯期間，疑不滿4歲幼子不願吃飯，將幼子罰企，期間陳男疑酒後發狂，對哭鬧的幼子不斷毆打致嘔吐，到凌晨將陷入昏迷的幼兒丟出家門至馬路旁，自己則倒頭大睡。直到媽媽返家後，才驚覺兒子冷冰冰躺在大街馬路上，已無生命跡象。

【冷血虐兒】疑不滿繼子吃晚飯哭鬧下毒手 繼父徹夜痛毆4歲兒丟出家門斃命

媽媽兄姐目睹弟弟被痛毆過程

經警方調查後證實，目前初步排除母親為共犯，案發當晚陳男疑似暴怒三個小孩抓過來一起打，推斷當時媽媽同樣在場，疑兄姐目睹弟弟被虐打過程，而媽媽後來帶著兄姐的匆忙離家，凌晨在返家後發現小兒子已昏迷不醒。看見兒子離世，媽媽表示，

自己沒有保護好孩子，非常難過自責。

有對面鄰居也目擊，媽媽有將男童抱回屋內，事前亦聽到孩子的哭聲，大到對面2樓都聽到。

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目前，警方已將陳男拘捕，並將謝姓媽媽帶署調查。經屍體檢驗後發現，4歲男童身上有多處不明顯的擦傷及瘀傷，初步確定是器官出血致死，詳細死因仍待進一步解剖。

鄰居透露弟弟曾被虐打

另外，有女鄰居透露，3個小孩十分討人喜歡，弟弟十分可愛，本來想收養他。而她在本月12日聽到隔壁傳來孩子的哭聲，隔天帶著粟米到小孩家中探望，她詢問誰被打，「女童說是弟弟不乖，被抓頭撞牆。」鄰居後來得知不幸消息後非常後悔，「應早點打家暴電話，不然小孩不會被打死。」

兄姐身上發現舊傷

據《自由時報》報導，彰化縣政府社會處社會發展科長鐘泂偉表示，社工在弟弟離世後立刻探望被害兄妹，發現受害弟弟的哥哥及姐姐身上都有「陳舊」的傷痕，懷疑曾遭家暴，目前已緊急將他們安置到寄養家庭，並給予適當的心理輔導。

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責任編輯：王明芳