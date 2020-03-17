【廁紙之亂】英軍警疑持槍悍衛超市廁紙　美國居民無廁紙報警被勸改用樹葉

▲ 疫情下，全球各地市民盲搶廁紙，美國警方呼籲市民勿因無廁紙而報警。

新冠肺炎全球大流行，口罩、酒精搓手液成為民眾的搶購目標之外，廁紙都加入「盲搶」目標，世界各地的人一家總動員到超市掃貨，更因而出現混亂，有網傳英國出動軍警到超市捍衛即將上架的廁紙，而美國警方收到不少市民因為無廁紙而報警求助，警方不得不在網上呼籲民眾勿過分恐慌，發帖文幽默風趣被廣傳。

各地出現「廁紙之亂」，相關相片在網絡Twitter被瘋傳，其中包括一張疑似在超市拍的照片，在一堆即將上架的廁紙前，2名英國軍警持槍捍衛著。網民表示如真的在大型超級市場和購物中心見軍警駐守，情況誇張，那堆廁紙如同銀紙。

事實上，近日有名英國男子在超市購得最後2條廁紙時，在門口被搶劫廁紙。

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美國居民無廁紙報警

另一方面，美國俄勒岡州紐波特（Newport）警局於3月15日，在其Facebook專頁的發帖同樣備受熱議。警方表示難以想像會發布這樣的帖文，他們表示近日不少居民因為無廁紙而報警求助，對此，警方大感無奈。

帖文用了諷刺惹笑的形式撰文，表示市民不要因為廁紙用完而致電911，沒有警方協助下，大家可以生存，並建議了一系列解決方法，方法叫人哭笑不得。警方表示大家住在沿海城市，有大量可用的鹽水、貝殼，像海員會用浸在鹽水的舊繩索和錨索，而古羅馬人會用在木棍上掛海綿，馬雅人會用粟米芯等等物品擦屁股。

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此外，大家可以利用免費目錄，撕下大量頁面，目錄的厚薄不一，厚的相信可以足夠3人家庭使用擦拭。總有衛生紙的替代品，例如收據、報紙、抹布、棉花球、廁紙筒，甚至是各種樹葉。

帖文最後強調勿報警，警方不會帶廁紙給市民。有關帖文多達7千多次轉載，不少網民鼓勵警員不要氣餒，亦感謝他們在疫情下帶來一點輕鬆，替警察打氣。

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責任編輯︰王俊賢