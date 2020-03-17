【Netflix劇集】《李屍朝鮮》第2季五大預言　暗批僵化體制比喪屍更可怕

▲ Netflix的《李屍朝鮮》系列十分有水準。

自從發生了2014年的世越號悲劇之後，南韓近年有不少涉及政治問題與社會黑暗的寫實片及恐怖片陸續面世，都令觀眾一次又一次體驗當權者如何掩蓋災難的真相，或利用災難謀求政治利益，但並非每部都能像Netflix製作的古裝恐怖片《李屍朝鮮》（킹덤/Kingdom）般，露骨地表現對執政者的不信任。

以16世紀的韓國為背景、藉喪屍戲說歷史的《李屍朝鮮》，講述劇中的國王變成喪屍後，被宰相趙學柱一家當作奪權傀儡，王世子李蒼領導眾人對抗隻手遮天的趙家勢力，並迎戰活屍瘟疫的艱苦過程。就像以劇本作為對特權階級綁架朋政府，以及對政府中央失能的批判利刃。

▲ （左起）柳承龍、朱智勛及裴斗娜早前接受訪問，談笑風生。

而活死人、喪屍等從來都是創作人想作政治諷喻的上佳題材，借用古代歷史的時空背景更彷彿成了擋箭牌，讓編導毫無顧忌地影射腐敗勢力對國家的危害，並宣洩人民無力扭轉現狀的憤怒，金成勳執導、金銀姬編劇的《李屍朝鮮》就是近年最成功例子。

《李屍朝鮮》骨子裏就是一齣政治劇，其古裝劇包裝更像一個寓言，可表現多一點魔幻的殘酷，顯現「很久很久以前」噩夢回歸的迫切性。

▲ 柳承龍完美詮釋了權臣趙學柱的梟雄氣勢，他將所有人當作可犧牲的棋子，卻沒料到棋子為了保命而變成反噬的毒蛇。

《李屍朝鮮》金銀姬改編自己與梁慶一早年構思的熱門短篇網絡漫畫《神的國度》，本來只是一個山賊從喪屍群手中保護王儲的冒險故事。由於漫畫僅得4集，金銀姬索性將故事擴寫成一場萬眾齊心、推翻暴政的護國戰役。

除山賊被改為王世子護衛武英（金相浩飾）及捉虎軍火槍手永信（金成圭飾）這兩個角色外，聯同醫女徐菲（裴斗娜飾）拯救國民脫離瘟疫之苦的王世子李蒼（朱智勛飾），也從小孩改寫成15歲青年。主角年齡的調整，讓觀眾更能體會他肩負的責任與使命的重量。

金銀姬明言想借喪屍攻擊來描述百姓的苦難，表達一種飢餓感，由喪屍對血和人肉的渴求，對照朝廷中人對權力的飢渴。究竟是陰森的宮廷貪婪較可怕？還是吃人肉的喪屍更可怕？

在這場活人與喪屍的大戰中，「活下去」可說是貫穿全劇的核心主題，除代表生於亂世之人的生活方式，還包括他們在絕境下的生存抉擇。

李蒼在第2季結尾面對的道德兩難，可說完美的呼應第1季的開場：權力、人性與生命三者間的優先順序，既決定了他與其他野心家的不同，也考驗他是否有足夠的勇氣，粉碎宛如活死人治國的僵化體制。

▲ 第2季重量級彩蛋全智賢在第6集尾聲驚喜現身，僅露臉短短10秒已掀起網民熱論。

第2季重量級彩蛋全智賢在第6集尾聲驚喜現身，僅露臉短短10秒，也沒有任何台詞，單靠眼神暗示觀眾等她第3季大展神威。

其角色10秒神現身十分玩味，也掀起觀眾網上熱論，眼見所有喪屍的腳上被掛上了鈴鐺，有些更被關在箱子裡，她像是喪屍獵人，又像是喪屍訓練師，挪用了湘西趕屍部分概念的煉屍人。

至於李蒼與徐菲一行人經過7年追蹤研究，最終來到北方，再次發現生死草又被人買賣，這株藥草於下一季會帶領眾人走向哪條路綫繼續探險呢？

▲ 第2季喪屍群起攻擊明顯比第1季減少了許多。

《李屍朝鮮》兩季竟有5個神預言了新冠肺炎疫情，被網民戲稱為「古代防疫神劇」！

預言1：吃野味爆發疫情

劇中喪屍問題一發不可收拾，就是由「吃野味」開始。最開始的感染者（丹兒），體內病毒並不會把其他人變成喪屍，只是因為有人誤吃了感染者的屍體，令病毒變異，才誕生喪屍。

預言2：封鎖疫情導致喪屍失控

喪屍疫情開始後，徐菲及永信沒有第一時間通報當局，而是選擇自己處理，並把喪屍封鎖在醫局持律軒。加上昏庸官員反應又慢半拍，才造成後來喪屍病毒大蔓延。

預言3：病毒由南向北大擴散

連病毒擴散路綫和現實也是神相似。劇中疫情爆發原點位處東萊，後來疫情失控，才開始往北擴散到皇宮。而東萊亦即是現在的釜山，而韓國的疫情重災區就是釜山附近的大邱！

▲ 能令死人復活，卻是瘟疫起源的生死草，被指是由中國傳入。

預言4：生死草從外地傳入

第2季結尾有提到生死草的來歷，指生死草是商人到中國經商時，在鴨綠江附近得到。新冠肺炎現正全球大流行，大陸網友對於有指疫病起源「生死草」是由中國傳入頗為不滿，可是全劇早就在去年便拍好，只能說劇情「如有雷同實屬巧合」。

▲ 醫女徐菲發現喪屍病毒不喜歡高溫，所以在夏天情況會暫緩，到了冬天又再度爆發。

預言5：病毒不愛在天熱時活動

喪屍病毒不喜歡高溫，所以在夏天、太陽高照時情況會暫緩，但到了冬天又再度爆發，這便與很多醫學專家對新冠肺炎病毒的猜測一樣。

撰文：鄺素媚