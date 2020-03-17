【Home Office】蘋果員工投訴　在家工作政策難執行

▲ 美國科技巨頭蘋果（Apple）的在家工作政策開始不到兩星期，就有蘋果員工向媒體投訴：「在家根本不能工作！」。

新型冠狀病毒在全球持續肆虐，歐美各產業企業的自主防疫措施亦不斷升級，紛紛鼓勵員工在家工作（Home Office）。其中美國科技巨頭蘋果（Apple）行政總裁Tim Cook，亦建議在Apple Park、Cupertino園區和Infinite Loop內工作的員工，改為在家工作，薪金不會受影響。

不過在家工作政策開始不到兩星期，就有蘋果員工向媒體投訴：「在家根本不能工作！」。據《華爾街日報》報道指，有蘋果軟件開發人員表示，公司雖然迅速推行在家工作政策，但背後的運作根本未成熟。

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該人員指，由於蘋果有相當嚴格的內部保密協議指引，所以在家使用內部系統，連接速度相當緩慢。而且，他們亦沒有清晰指引，不知道哪些項目及工作可以離開公司後繼續執行。亦有員工投訴，在家工作根本無法存取儲存於核心內部系統的文件，令工作進度受阻。

事實上，蘋果多年來為保障旗下產品的開發及設計產權，防止資料外洩，都會規定開發中產品不得帶離辦公設施。報道提到，雖然蘋果已局部放寬保密政策，但全面推行在家工作仍有一定難度。

除了在家工作外，早前外媒PhoneArena報道指，蘋果更會為在內地無法外出的員工，寄送防疫物資套裝，該物資套裝包括：口罩、體溫探熱槍、洗手噴霧、消毒濕紙巾、咖啡即溶包、茶包、巧克力及餅乾等乾糧，以及一部10.2吋的iPad平板電腦。而套裝亦包含一封信件，內容寫到，iPad可讓員工家中的小朋友用於線上學習，蘋果亦會為員工及家人提供協助計劃與諮詢服務。

責任編輯：曾曉汶