【零售寒冬】A&F關閉亞太區外所有分店　總裁：客戶和員工安全福祉是重中之重

▲ 美國服飾品牌Abercrombie＆Fitch（A&F）宣布，暫時關閉亞太區以外的所有分店。

新冠肺炎疫情席捲全球，美國服飾品牌Abercrombie＆Fitch（A&F）宣布，暫時關閉亞太區以外的所有分店，而亞太區的分店則可維持營業，並強調會與當地衞生部門合作，跟隨相關衞生標準。

A&F行政總裁Fran Horowitz日前在官網發表上述聲明，並指這次疫情與每個人息息相關，這亦是她決定關閉分店以遏制傳播的原因，因為「客戶和員工的安全福祉仍然是我們的重中之重」。

聲明指，公司除了暫時關閉部份分店的措施外，亦會要求在家辦公的員工停止搭乘國際和國內航班以減少接觸風險。此外，亦會暫停訪客到訪公司以確保員工安全，並指公司內部會盡量透過在家工作及電子科技等方式進行會議。

至於線上服務方面，聲明指公司會加強發貨中心的清潔，同時會為客戶提供靈活的退貨日期。Fran Horowitz在聲明強調這次疫情已成為非常重要的全球問題，但同時應對未來保持樂觀。

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責任編輯:陳珈希