【齊心抗疫】鄭中基派口罩物資予清潔工友　暖心支持關懷基層慈善機構

▲ 鄭中基以身作則發放社會正能量。

新冠肺炎於全球肆虐，不少名人及明星也捐贈防疫用品予有需要的市民。熱心公益的鄭中基，亦對服務基層的慈善機構十分關注，早前鄭中基在個人社交媒體呼籲公眾關懷弱勢社群，鄭中基更以身作則，為基層搜羅抗疫物資，甚至親自包裝，出錢又出力。

考慮新冠肺炎疫情嚴重，鄭中基之前便親自選購口罩和酒精搓手液等防疫用品給社會有需要人士，鄭中基亦在facebook發長文解釋盼透過慈善機構合作，令更多人有需要市民獲得幫助。

▲ 鄭中基親自包裝。（取自鄭中基Facebook）

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關懷社會做多步

鄭中基今日再在facebook發文，解釋：「今次嘅口罩同酒精搓手液分別捐咗俾關懷貧窮學校拾平台以及工業福音團契IEF。同以往一樣，我哋唔想捐完就算，希望大家認識資源冇咁充足嘅小團體，因為我哋想像唔到社會上唔同階層係點樣面對疫症。透過同慈善機構聯絡，我哋聽到好多小故事，同理解到佢哋嘅困難。」

鄭中基在貼文中提及，感到清潔工友以及拾荒者的權益被忽略：「關懷貧窮學校同拾平台主要針對基層，今次主要做嘅係直接落街派發物資俾清潔工友以及拾荒者，面對呢次疫情中最危險嘅一群。」

▲ 鄭中基將物資送到有需要的人手上。（取自鄭中基Facebook）

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由於清潔工友需長時間在外工作，鄭中基希望他們得到保障：「工友口罩消耗量大，而清潔公司又提供唔到足夠口罩。佢哋希望持續派發俾呢啲有需要嘅對象，除咗係價格問題外，工時長都令佢哋無法周圍撲口罩。」

鄭中基認為每人行多步，便能幫助大家：「大家都可以去佢哋專頁去了解吓啲工友嘅生活，有能力就出一分力啦。」

鄭中基亦有介紹另一間機構「工福」，服務對象為貧窮家庭和老人家：「今次疫症中，佢哋親身進行家訪（門外），派發抗疫物資、食物、日用品，同教佢哋點樣消毒、洗手、戴口罩。所以我哋額外再訂啲糧食俾工福，希望減少外出就可以減少口罩用量。」

鄭中基帶出貧窮家庭無力滿足網上教學的條件：「意想不到嘅係，工福依家處理緊SIM卡捐贈，由於小朋友停課，有啲家庭本身唔夠設備做網上教學。現今社會你以為上網係最基本嘅事，其實唔係。」

最後，鄭中基寄語大家：「希望大家多啲關注呢類相對細嘅慈善機構，援助有需要嘅人。祝福大家平平安安、百毒不侵！」

▲ 鄭中基呼籲多關心身邊人。（取自鄭中基Facebook）

之後鄭中基標籤「另一種幫助叫關懷」，「手上有兩盒口罩都捐一盒出嚟嘅人其實好多」、「呼籲清潔公司做良心企業提供足夠而合規格口罩」，希望大家多多分享關懷信息。

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