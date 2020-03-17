香港25年來首次失落全球最自由經濟體地位　被新加坡取代

▲ 香港25年以來首次失落全球最自由經濟體地位。（資料圖片）

香港25年以來首次失落全球最自由經濟體地位。

美國傳統基金會公布2020年經濟自由度指數，香港整體評分下跌1.1分至89.1，首次被新加坡超越，跌至全球第二位，是25年以來首次並未被獲選「全球最自由經濟體」。新加坡的評分就維持在89.4分排名第一。三至五位分別為新西蘭、澳洲及瑞士，而中國內地則排名第103，評分為59.5，上升1.1分。

香港評分下降，主要由於投資自由度指數大跌10分影響，貨幣政策自由度評分也跌5.7分。政府規模、監管效率及開放市場等項目的評分均有下跌，只有法治評分有上升。

報告指，持續的政治和社會動盪，已削弱香港作為全球營商最佳地點之一的聲譽，從而抑制了投資流入，與安全相關的不穩定因素，也破壞原本良好的投資環境。香港在貿易、旅遊和金融方面，與內地的融合日益上升，對本港經濟自由帶來的風險也相應增加。

香港自1995至2019年，連續25年蟬聯全球最自由經濟體。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，相信基金會今次對香港的排名調整，是由於香港去年經歷困難的一年，他認為本地的經濟自由度高，不會因困難而改變，強調政府會努力爭取國際間對香港的地位。

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責任編輯：莫稼浩