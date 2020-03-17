【資優教育】「全球人才指導計劃」香港遴選接受報名

▲ 學苑院長吳大琪教授向網上參加者介紹「全球人才指導計劃」。

香港資優教育學苑宣布「全球人才指導計劃」（Global Talent MentoringTM , GTM）香港回合遴選，開始接受報名直至2020年4月9日為止。資優學苑表示，GTM是一項競爭激烈的師徒計劃，全球約每500萬人才有一人能脫穎而出，今年學苑將提名大約8至16名香港學生參加GTM的終極遴選，預計一名或最多兩名香港學生有機會出線，入選参加是項計劃。

GTM計劃由相關領域和專業學者及翹楚，為來自世界各地經過嚴格挑選潛心求知的傑出少年，提供長遠及個人化的免費在線指導課程。學苑將提名在科學、技術、工程、數學和醫學領域（STEMM）矢志追求卓越的尖子參與甄選。去年 10月學苑與雷根斯堡大學（University of Regensburg）簽署諒解備忘錄，成為GTM的合作夥伴。

學院院長吳大琪教授及進階學習體驗部總監張學寧，已於3月5日的網上簡介會，為對此計劃感興趣的學校代表、學苑學員及其家長或監護人介紹計劃詳情，同時介紹其他進階學習體驗活動，例如：香港資優師徒計劃、學生籌委會成員及大想法：模擬聯合國會議培訓等等。

感興趣的學員可報名遞交STEMM的學習歷程檔案，截止日期為2020年4月9日。詳情請瀏覽以下連結。http://hkage.org.hk/GMT/b5



由雷根斯堡大學的海德倫．斯托格教授（Prof Heidrun STOEGER）領導的全球人才指導中心，是「世界天才中心」（Word Giftedness Center, WGC）的旗艦項目，而WGC為聯合國教科文組織認可的傑出學術表現基金會（Hamdan Bin Rashid Al Maktoum）旗下之項目。

特區政府向全世球發紅色外遊警示，詳情即看：http://bit.ly/38VA6oD

3月19日起全球抵港人士需接受14天強制檢疫，詳情即看：http://bit.ly/2WqideO

責任編輯 李志強

