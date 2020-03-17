【家居檢疫錦囊】如何才算有效的家居隔離？　一文看清檢疫時的注意事項　

▲ 港府今日（17日）宣布3月19日實施的新檢疫措施。（林宇翔攝）

新型冠狀病毒肺炎疫情於全球蔓延，港府今日（17日）宣布3月19日實施的新檢疫措施，將會延伸至全球其他國家地區，除了由內地、澳門和台灣外，所有抵港的人士，包括香港居民和非香港居民，須接受14天強制檢疫或醫學監察。TOPick綜合專家及衞生署建議，提供家居檢疫須知錦囊。

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3月19日起全球抵港人士需接受14天強制檢疫，詳情即看：http://bit.ly/2WqideO

食物及衞生局局長陳肇始提醒在家檢安排的人士，應盡量安排相關人士住在通風的單人房間，與其他家庭成員至少保持一米距離，不要共用毛巾及私人物品，用膳時應使用公筷，避免共享飯盒及飲品及不要吸煙，以及呼籲隔離人士要注意個人衞生及保持良好環境衞生，每周用1比99漂白水清潔家居，為U型隔氣管定期注水及妥善處理垃圾。

衛生署的網站中亦有提供海外抵港人士的家居檢疫須知及健康檢查紀錄表供市民下載，指在檢疫期間，市民應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。 時刻保持個人和環境衞生，以防止病毒在社區擴散，同時應把與家人及朋友的接觸減至最少；以及每日填寫夾附的檢查項目清單，記錄體溫及症狀。

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根據衞生署的資料，家居檢疫人士需注意以下事項，

應任何時候留在家居

戴上口罩

盡量與他人保持至少一米距離

定期把清水注入U型隔氣口

盡量住在通風良好的單人房

監測健康狀況

出現症狀時及早求醫

如廁後蓋上廁板才沖廁

不要共用毛巾或私人用品

不要吸煙和避免飲酒

不要共享餐飲，避免聚餐

▲ （網上圖片）

另一方面，與需要進行家居檢疫人士的同住家人亦需要注意以下事項，

載上口罩並與檢疫人士保持至少一米社交距離

監察健康情況便再出現狀況時及早求醫

避免到擠擁的地方，乘坐交通工具時候需要戴上口罩

保持良好個人衛生習慣及手部衛生

定期運動、充足休息、均衡飲食以建立良好的身體抵抗力

保持空氣流通，經常清潔廁所和廚房

避免檢疫人士共用私人物品

避免與檢疫人士共享餐點

不要吸煙和避免飲酒

▲ （網上圖片）

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另一方面，港大感染及傳染病中心總監何栢良在表示，未來一兩星期有大量留學生由外國回港，估計當中部分人已受到感染，如果一到埗就回家，可能會傳染家人，部分家庭的環境亦未必能夠安全隔離。

他指出如果不堵截，感染人數可能增加，擔心未來兩星期後香港便會淪陷。何栢良相信，政府難以在短期內找到大量地方為返港的留學生集中檢疫，他建議，政府安排返港的留學生，到埗後集中在特定地方逗留兩、三天，先量度體溫及取樣檢測，之後才進行家居隔離，認為政府可徵用已落成但未入伙的屋邨及酒店。如果返港後進行家居隔離，家人應該戴口罩，吃飯時要分開，亦應加緊清潔洗手間。

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記者：郭家穎