【旅遊保險】旅遊保賠償範圍+保險公司查詢熱綫　港府發紅色外遊警示呼籲市民勿外遊

▲ 港府發紅色外遊警示，呼籲市民勿外遊。

新冠肺炎疫情全球大流行，香港特區政府已宣布向全球各國（除內地、澳門及台灣外）發出紅色外遊警示，呼籲市民不要外遊。本港多間旅行社都陸續發出通告取消部分旅行團，受影響人士可轉往稍後出發的其他旅行團、保留團費，或減去手續費後退回團費。假如購買了旅遊保險，是否可以獲得賠償？

港府外遊警示制度設有黃、紅及黑3個等級，黃色為有威脅跡象，建議留意局勢提高警惕；紅色為有明顯威脅，建議調整行程，如非必要避免前赴；而黑色則為有嚴重威脅，建議不應前往。截至3月16日中午，本港旅行社已取消超過4,400個旅行團，受影響人士接近14萬人。

紅色警示大多賠50%

港府發出紅色旅遊警示，如果購買了旅遊保險可以獲得保障嗎？現時坊間提供的旅遊保險，絕大部分規定，若已知悉港府向目的地發出紅色外遊警示，才購買旅遊保險，將不會受到「取消或縮短旅程」保障，但當有關目的地之外遊警示級別被提高至黑色時，才可獲相關保障。

此外，外遊警示保障必須在簽訂保單最少24小時後發出才生效，而取消旅程時目的地之外遊警示仍然生效，才可獲賠償已繳但未能退回的交通及住宿費用。

至於黑色外遊警示，若受保人在出發7日前，因保安局對旅遊目的地發出黑色外遊警示，保障比例通常為100%。

旅遊保險計劃 紅色外遊警示級別 安盛AXA「卓越」優遊樂 損失金額的50% AIG 旅遊智易保 損失金額的50% 友邦AIA 智遊保 損失金額的50% STARR「卓悅遊」 損失金額的50% 藍十字「智在遊」 損失金額的50% 蘇黎世「易起行」 損失金額的50%

退回行政及簽證費用：最多300元

想知自己購買的旅遊保險保障範圍，建議可致電客服熱綫查詢：

保險公司名稱 客戶熱綫 蘇黎世 2903 9388 世聯旅遊保 2968 3221 AIA 旅遊保 2232 8888 AIG 旅遊保 3666 7090 AXA安盛 2523 3601 中銀旅遊保 2867 0888 安達旅遊保 3191 6222 藍十字保險 3608 2988 昆士蘭旅遊聯保 恆生銀行客戶：2828 3133

其他客戶：2877 8608

責任編輯：王俊賢