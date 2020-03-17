【旅遊保險】旅遊保賠償範圍+保險公司查詢熱綫 港府發紅色外遊警示呼籲市民勿外遊
精明消費 16:06 2020/03/17
新冠肺炎疫情全球大流行，香港特區政府已宣布向全球各國（除內地、澳門及台灣外）發出紅色外遊警示，呼籲市民不要外遊。本港多間旅行社都陸續發出通告取消部分旅行團，受影響人士可轉往稍後出發的其他旅行團、保留團費，或減去手續費後退回團費。假如購買了旅遊保險，是否可以獲得賠償？
港府外遊警示制度設有黃、紅及黑3個等級，黃色為有威脅跡象，建議留意局勢提高警惕；紅色為有明顯威脅，建議調整行程，如非必要避免前赴；而黑色則為有嚴重威脅，建議不應前往。截至3月16日中午，本港旅行社已取消超過4,400個旅行團，受影響人士接近14萬人。
紅色警示大多賠50%
港府發出紅色旅遊警示，如果購買了旅遊保險可以獲得保障嗎？現時坊間提供的旅遊保險，絕大部分規定，若已知悉港府向目的地發出紅色外遊警示，才購買旅遊保險，將不會受到「取消或縮短旅程」保障，但當有關目的地之外遊警示級別被提高至黑色時，才可獲相關保障。
此外，外遊警示保障必須在簽訂保單最少24小時後發出才生效，而取消旅程時目的地之外遊警示仍然生效，才可獲賠償已繳但未能退回的交通及住宿費用。
至於黑色外遊警示，若受保人在出發7日前，因保安局對旅遊目的地發出黑色外遊警示，保障比例通常為100%。
|旅遊保險計劃
|紅色外遊警示級別
|安盛AXA「卓越」優遊樂
|損失金額的50%
|AIG 旅遊智易保
|損失金額的50%
|友邦AIA 智遊保
|損失金額的50%
|STARR「卓悅遊」
|損失金額的50%
|藍十字「智在遊」
|損失金額的50%
|蘇黎世「易起行」
|損失金額的50%
退回行政及簽證費用：最多300元
想知自己購買的旅遊保險保障範圍，建議可致電客服熱綫查詢：
|保險公司名稱
|客戶熱綫
|蘇黎世
|2903 9388
|世聯旅遊保
|2968 3221
|AIA 旅遊保
|2232 8888
|AIG 旅遊保
|3666 7090
|AXA安盛
|2523 3601
|中銀旅遊保
|2867 0888
|安達旅遊保
|3191 6222
|藍十字保險
|3608 2988
|昆士蘭旅遊聯保
|恆生銀行客戶：2828 3133
其他客戶：2877 8608
責任編輯：王俊賢