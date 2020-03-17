《小男人週記》鄭丹瑞鄧月平「父女重逢」　Larine煲愛心魚湯孝敬旦哥

▲ 鄧月平為「爸爸」旦哥炮製魚湯。

鄭丹瑞 ( 旦哥 ) 和鄧月平 ( Larine ) 三年多前在電影《小男人週記3之吾家有喜》飾演「梁寬」父女初結片緣，時至今日兩人依然感情甚篤。

日前旦哥拍攝網片，邀請Larine擔任嘉賓，Larine除了特別帶來自製的甜品 tiramisu 外，更即時親自下廚炮製名為「雪山飄雪」的愛心魚湯孝敬「爹哋」。

▲ 鄧月平即時親自下廚炮製靚湯。

「雪山飄雪」即是黃魚湯，魚肉白色，煲好的魚湯亦是白色，所以Larine起了這個名堂。

這鍋湯的特色是一湯三「味」，除了黃魚湯的味道外，還有加荽茜水以及混合花椒油芝麻油的另外兩種味道，相當有心思。

Larine指：「這個是幾心機的湯，但簡單健康之餘，是一個頗清淡的食材又營養豐富，好啱旦哥。」

拍《高朋滿座》一枱血

Larine洗切材料期間，旦哥在旁觀看，兩父女一時互窒一時講笑，卻非常有默契，Larine搞笑地問旦哥會否識開生粉水，極少入廚的旦哥即笑罵：「我來食而已，我坐著等食，開甚麼生粉呀？」但他同時又煲水又開生粉水，聽晒「囡囡」話。

▲ 鄭丹瑞鄧月平因拍電影結緣。

旦哥讚Larine刀功好，他憶述以前拍《高朋滿座》時，有日拍廚房戲，在拍前兩小時才跟廚師學揸刀，可惜一roll機他就切親手搞到一枱血，他笑說：「我現在都驚，所以這些粗重事，我們老人家都是不合做，找我這個女 (Larine) 啦。」

旦哥更重提當年試鏡揀中Larine拍《小男人3》的趣事，令 Larine 聽到哈哈笑。

當日拍攝至尾聲，就由旦哥親嘗Larine的三味黃魚湯，他大讚啱胃口，還開心滿足到拍枱。

▲ Larine帶來自製甜品Tiramisu。

Larine表示：「旦哥讚我的魚湯好飲、甜品好食，我感動到想喊，因為旦哥是一個對食有要求的人，得到他認同讚賞是對自己一個肯定，我會煮多些給『爹哋』食，因為拍《小男人》時我應承旦哥煮東西給他食，只是拍攝時間太趕，一直未有機會。」

她透露旦哥每年都有請飲開年茶，今年因疫症爆發未有相約，到這次才終於聚頭，「我覺得旦哥是我貴人、吉星，因為每次見旦哥前後我都會爆job，故見到他好興奮，開心到失控，真是一個好好的前輩。」