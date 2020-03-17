港3人入圍蕭邦國際鋼琴大賽預賽名單　9月將赴華沙爭入正賽

▲ 五年一度的蕭邦國際鋼琴大賽早前公布預賽入圍名單，香港有3人入圍參賽，包括黃思遠（Jason）。（資料圖片）

五年一度的蕭邦國際鋼琴大賽早前公布預賽入圍名單，香港有3人入圍參賽，包括有「鋼琴小神童」之稱的沈靖韜（Aristo）、曾奪亞洲蕭邦國際鋼琴賽（日本）「專業組」金獎的黃思遠（Jason），以及「鋼琴王子」李雲迪師弟李濘源。三人原定於4月赴波蘭華沙參賽，與來自超過30個國家的百多位參賽者爭入正賽，惟受新冠肺炎疫情影響，預賽將從4月移至9月，至於大賽的初賽、複賽及決賽等目前仍維持不變，將會在10月2日至23日舉行。

Aristo自小擁「鋼琴小神童」之稱，在2006年他以10歲之齡勇奪國際鋼琴比賽冠軍，打破世界知名鋼琴家郎朗12歲奪冠的紀錄。他其後在中二赴英國著名的貴族學校哈羅公學（Harrow School）就讀，並以英國高考3A*及3A的佳績考入美國哈佛大學，攻讀經濟學學士及鋼琴碩士課程。

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至於Jason自5歲起學鋼琴，到初中時決心走音樂道路，遂於完成中四後便直接入讀香港演藝學院。他在2017年初分別勇奪第18屆亞洲蕭邦國際鋼琴賽（日本）「專業組」金獎。他曾言，為應付比賽，上課的日子每天練琴3至4小時，假日則練5小時，但對他而言絕不是苦事，他形容自己勝在用心，因為「用心彈奏卻大大不同，足可感動到人心」。

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至於李濘源是「鋼琴王子」李雲迪的師弟， 他於2006年從家鄉武漢來港讀書。他由7歲開始學鋼琴，僅用6個月時間便考取內地第6級鋼琴， 2年內完成鋼琴 10級的考試（相等於英國皇家音樂學院第8級），之後考入內地的專業音樂學校學習鋼琴。他曾獲第5屆亞洲蕭邦國際鋼琴比賽三四年級組金獎、第三屆 Wiesbaden國際鋼琴比賽第二組第一名等獎項。

責任編輯：陳子謙