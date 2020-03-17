【開心速遞】單立文61歲生日豹嫂驚喜送花　胡蓓蔚豹哥恩愛23載靠一個秘訣

▲ 豹嫂送花給豹哥作生日禮物。

「豹哥」單立文今日（3月17日）61歲生日，獲「豹哥」胡蓓蔚送花賀壽。單立文和胡蓓蔚相戀約23年，二人因音樂而走在一起，譜出愛歌。「音樂情人」單立文感激胡蓓蔚多年來對他不離不棄，在豹哥最失意的時候，與他甘苦與共，豹哥豹哥攜手走到今天。

踏進61歲的豹哥於社交平台放閃，貼出豹嫂送贈給他的繡球花並感謝太太。

▲ 豹哥上載愛妻送贈的花。（單立文IG截圖）

豹哥與豹嫂於1996年拍拖，之後於2008年結婚。豹嫂曾於透露二人是因音樂而走在一起，當年準備推出首張唱片的胡蓓蔚，認識了其時唱片監製單立文，二人漸漸日久生情，並由豹嫂率先向豹哥主動表白。

豹哥亦曾表示，自己在最失意之時認識了豹嫂，對方多年來都沒有嫌棄過他，更與他一直走下去。

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▲ 結婚多年二人恩愛如昔。（單立文IG圖片）

常言道：「鎖住一個男人的心，最重要是鎖住他的胃。」

入得廚房、出得廳堂的豹嫂閒時會為豹哥下廚，身為上海人的豹嫂更特意為豹哥學煮廣東菜，十分體貼。

▲ 豹哥豹嫂享受簡單生活。(取自IG)

二人享受活於簡單且平淡的生活，豹哥曾表示：「平淡亦是種浪漫的幸福，我們明白世事無常，非常感恩遇上對方，所以我們極珍惜兩人的相處時間。」

他曾表示自己沒有很多朋友，生活焦點就是豹嫂:「自己的朋友就是她（豹嫂），老婆亦是她。」

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▲ 二人經常高調放閃。（單立文IG圖片）

凡事以豹嫂為主的豹哥，多年來都寵愛太太，豹嫂大讚老公總會讓她選擇想去的旅遊景點、想吃的餐廳、想看的電視及電影等。

而且總會在豹嫂煮飯後，幫忙洗碗以及聆聽其抱怨，豹哥對豹嫂的尊重及遷就，令她成為幸福人妻。