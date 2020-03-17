【口罩供應】調查指逾9成家長憂復課後口罩不足　有家長以成人口罩代替

▲ 為了解兒童口罩存量情況，民建聯婦女事務委員會早前調查學童家長有關情況。（洪芷晴攝）

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥於今（17日）表示按目前情況，4月20日不可能全面復課。為了解兒童口罩存量情況，民建聯婦女事務委員會早前調查學童家長有關情況，發現逾一成的學童沒有口罩存貨，少於10個口罩的達3成，超過4成家長表示會用成人口罩代替，情況令人憂慮和關注。

立法會議員葛珮帆表示，市面上兒童及幼兒口罩供應短缺，不少家長向其反映擔心子女沒有足夠的口罩復課，因此為復課與否感覺十分為難。有見及此，民建聯婦女事務委員會於3月4至11日訪問了567名有12歲以下的學童家長有關情況，發現41.6%家長現時只有10至50個學童口罩的存貨；30.2%家長只有少於10個學童口罩存貨；10.9%家中甚至沒有存貨。

對於若開學後學童沒有口罩，42.5%家長表示會用成人口罩代替；19.8%家長表示會向學校求助；同時17.3%家長表示不知道如何解決口罩問題。在學校實行的抗疫安排方面，最多家長希望校園全面消毒及提供抗疫用品，佔56.8%，其次為學校協助代購學童口罩，佔32.5%。

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該會副主席董健莉指，現時市面上兒童口罩嚴重短缺，若以每名學童每日用2個口罩計算，即便有50個口罩存量也不足以應付1個月的使用量，若家中不止1個學童，口罩更加不敷應用，更遑論少於10個口罩家庭。她稱，大部分受訪家長表示會用成人口單代替兒童口罩，但成人口罩的呎吋不適用於兒童，即使家長把成人口罩兩邊的繩索打結或調校鬆緊，也有可能出現鬆脫或走位的情況。

葛珮帆表示，歡迎港府今日宣布延遲復課，和讓懲教署生產學童口罩等安排，已去信詢問署方有關情況，獲回覆指希望最快於4月中生產，預計每日生10萬個兒童口罩，葛稱若成事，相信會有更好的供應。不過，她指仍希望政府負起採購兒童口罩的責任，因兒童口罩於全球缺貨，即使「好貴」，「50元3個」仍賣到缺貨，有家長更以成人口罩代替，惟面形不合適會增加感染風險。

教育局曾經目標在4月20日復課，不過林鄭月娥今日（17日）形容，4月20日沒有可能復課，即睇：https://bit.ly/2UcAVEb

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葛珮帆續指，有指生產口罩所需的其中一種原材料過慮層因受炒價影響愈來愈貴，「由每噸5萬元炒至40萬元」，故希望政府考慮於本地生產過慮層，令口罩市價不受炒價影響。

協會建議政府應為學校統一採購及發放防疫物資，又呼籲家教會或校友若有兒童口罩，可以捐贈予學校。

記者：洪芷晴