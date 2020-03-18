【英國疫情】34周孕婦咳嗽乏力疑染疫　多番求醫被當「人球」院方拒做測試

▲ 英國34周孕婦疑染疫多番求醫不果。

新冠肺炎疫情持續在歐洲爆發，然而英國首相早前宣布擬採用「群體免疫」策略，並停止社區測試。有懷孕34周的英國孕婦在出現感染徵狀後多番求醫，卻因新政策而被拒絕做測試，又指她沒有出國紀錄，毋須自我隔離。看過家庭醫生後，醫生認為她明顯感染冠狀病毒，但她仍未入院，僅能與丈夫及子女在家裡隔離，她批評政府做法是官僚主義。

我懷孕，並感染冠狀病毒，而我對於英國政府差劣的處理手法感到震驚。

懷孕34周的英國孕婦Victoria在英國《獨立報》投稿，她表示，自己與丈夫育有3名孩子。她早前參加了一個60人的蘇格蘭獨立活動，當晚開始出現喉嚨痛，她雖有聽說過新冠肺炎，但她知道主要徵狀是咳嗽和發燒，所以當時沒有過分擔心。

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咳嗽至難以呼吸

然而，Victoria在周二起出現咳嗽，翌日已咳到無法呼吸，眼淚不由自主地流下。丈夫非常驚慌，因為她除了懷孕，本身亦患有哮喘。Victoria在周三致電普通科醫生，當醫生聽到她咳嗽時，也表示擔心，並安排她當日下午進行約診。

當地診所規定，如果你出現咳嗽，又去過特定的國家或地區，就不能進入。由於Victoira沒有出國紀錄，因此她照常到診所見護士。然而在整個會面過程中，她不斷咳嗽，但護士沒有任何防護裝備，令她感到吃驚。護士將她的情況轉達醫生後，醫生表示因為她懷孕，不能使用類固醇，著她返家繼續觀察，若情況惡化再前來。

我問醫生我是否需要自我隔離，醫生卻說沒有必要，因為我沒有去過受影響的國家。

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院方拒做測試

星期四情況更惡化，她幾乎無法坐起來，而且整天都在咳嗽，頭暈無力。翌日起來後就致電普通科門診，告知自己的情況惡化，惟診所表示他們不能再接見咳嗽患者，要求她致電緊急求助電話「111」，但她致電後，足足90分鐘才被送到某處做評估，又指示她致電家庭醫生。

我重申我是孕婦，患有哮喘，是家庭醫生診所叫我打給111的。但那人卻表示，我沒有出國紀錄，所以應該不會感染冠狀病毒，而我的家庭醫生有責任照顧我。

Victoria再次向普通科門診致電解釋，而醫生指相信她患有新冠肺炎，承諾會立即轉介衛生局進行測試，然而Victoria最終沒有收到任何衛生局的消息。Victoria只得自行致電衛生局，但衛生局指，當日政府決定不再在社區級別進行測試，僅在住院時進行測試。

我重申，我懷孕、生病和患有哮喘，但他們只說，這是新規定。我掛掉電話後心煩意亂，不知所措。

後來有另一名普通科醫生致電，著她前來看醫生，該醫生穿上防護衣物，與Victoria討論其病情，醫生指，她明顯感染感狀病毒，而且是新冠肺炎，並為她寫了證明書。不過，Victoria未有入院，只跟丈夫和子女留在家中自我隔離。

她致電通知學校，學校就發表聲明指，因有家長感染新冠肺炎，因此會關閉學校7日，當中沒有提及Victoria的名字。然而，WhatsApp媽媽群組的媽媽們非常焦慮，不斷討論猜疑，最終Victoria只得承認是她染病。

我對於英國差劣處理病毒的能力感到震驚，我的身體、精神和情感上都很疲憊，如果政府可以更快地作出指導方針，很多事情都可以簡化。我可能不用前往普通科門診，因為這樣我很可能把病毒傳染給其他人。

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責任編輯：林愛娜