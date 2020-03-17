【全球大流行】逾4400個旅行團取消　旅遊業議會：正協助身處外地旅行團早日回港

▲ 本港逾4,400個旅行團取消，受影響旅客人數接近140,000，機場一片冷清。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情全球蔓延，各國陸逐採取各項封關和檢疫措施，旅議會總幹事陳張樂怡表示截至昨日（16日）中午，已導致超過4,400個旅行團取消，受影響旅客人數接近140,000。

特區政府向全世球發紅色外遊警示，詳情即看：http://bit.ly/38VA6oD

3月19日起全球抵港人士需接受14天強制檢疫，詳情即看：http://bit.ly/2WqideO

議會和所有組辦外遊團的旅行社，正在與政府緊密聯繫，竭盡全力協助仍然身處外地的旅行團旅客早日回港。至於取消未出發的團隊，旅行社會按照報團條款及議會規條去處理。

陳張樂怡表示又指目前疫情嚴峻，加上政府即將對中國內地、澳門及台灣以外的所有國家和地區發出紅色外遊警示，勢必剎停外遊旅行社的一切業務，因此業界呼籲政府儘快推出新一輪救助措施，對旅行社、從業員予以即時援助，以免觸發旅行社倒閉潮。

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責任編輯：伍瑋瑋