【法證先鋒IV】胡㻗出身演藝世家　爸爸曾與郭富城同期受TVB力捧　

▲ 胡㻗在《法證先鋒IV》飾演譚俊彥下屬。

TVB劇《法證先鋒IV》正在熱播當中，當中25歲胡㻗所飾演的Super為譚俊彥所飾演的King Sir郭輝煌下屬，協助King Sir屢破奇案。外形討好的胡㻗近年在TVB擁不少機會，戲份也亦愈來愈重。

參加港男胡㻗入行的胡㻗，其實父親是曾受TVB力捧的胡越山，此外胡㻗父異母的哥哥是羅天宇，所以他可說出身演藝世家。

▲ 胡㻗在《法證先鋒IV》角色名叫Super。（取自胡㻗IG）

生父曾是力捧小生

胡㻗生父胡越山曾是TVB「銀河十星」其中一員，其他成員包括郭富城、邵仲衡、李中寧、李耀敬、李婉華、邱淑貞、吳詠紅、林穎嫻及崔嘉寶，為當年TVB點名力棒的演員。可惜，胡越山在90年代後期退出娛樂圈。

胡越山也在胡㻗2歲時與前妻BarBi離異，後來父母再次聯絡，胡㻗與胡越山亦開始親近。

▲ 胡㻗與生父胡越山。（網上圖片）

2016年，胡㻗參選《香港先生競選》時曾問及爸爸胡越山意見，胡越山因擔心兒子與自己無法適應娛樂圈而反對，不過胡㻗自小便希望和哥哥一羅天宇樣加入娛樂圈，胡越山態度才開始放軟，給兒子意見。

幸運的孻仔

羅天宇接受TOPick訪問時表示媽媽BarBi對自己非常嚴格，甚至因羅天宇晚歸而報警，鬧出不少笑話，可惜在BarBi的過份保護下，羅天宇變得十分內享，令BarBi對胡㻗的教育方針進行180度改革。

▲ 胡㻗不像羅天宇般受媽媽監控。（取自胡㻗IG）

羅天宇回憶：「以前我放學要立即回家，因為媽媽認為那時灣仔的球場品流複雜，但她不希望弟弟變成這樣，所以什麼都會讓弟弟試，打籃球、落club、飲酒也沒問題，所以我弟弟是比較外向的。我現在藍球也不夠他來，可能因為他中學經常打，連身高我也不及他，所以好sad。」

多得有羅天宇這個好大佬，才令媽媽BarBi對胡㻗改變教育方針，擁有自由自在的童年。

▲ 胡㻗和羅天宇與媽媽感受甚好。（取自胡㻗IG）

三歲定八十

由於媽媽BarBi的放任政策，令胡㻗從少懂得向媽媽表達自己的意見，所以當二人吵架時，羅天宇通常充通調解角色，加上同行，所以當胡㻗有疑問和困難時都會找羅天宇討論。

▲ 胡㻗視哥哥為傾訴對像。（取自胡㻗IG）

羅天宇更從小時候的相處看出胡㻗天生吃這行飯：「細個也會偷罵他、打他，但他是一個好好的演員，大約我10歲，他3歲時，有次他弄懷我的玩具，當我只是準備罵他，他已經淚流滿面，接著媽媽便會責怪我弄哭弟弟，這時伏在媽媽肩膀的弟弟竟然看著我，露出挑釁性的伸脷，但他的眼仍掛著淚珠。」

事隔多年，羅天宇仍對那次的委屈無法忘卻：「我真的想告訴大家，他天生是一個演員。」

「星二代」湯洛雯感慨兒時與父疏離，http://bit.ly/38TLSj9