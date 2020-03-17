【新冠肺炎】最新失業率3.7%　創逾九年新高

▲ 最新失業率升至3.7%。（資料圖片）

政府統計處今日（17日）發表最新勞動人口統計數字，2019年12月至2020年2月的失業率上升至3.7%，較上月升0.3個百分點，創逾九年新高；就業不足率亦上升至1.5%，也較上月數字升0.3個百分點。

在2019年12月至2020年2月期間，大多數主要經濟行業的失業率均見上升，其中建造業和零售、住宿及膳食服務業有相對明顯升幅。就業不足率方面，上升主要見於建造業、運輸業和零售、住宿及膳食服務業。

勞工及福利局局長羅致光稱，新冠肺炎疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾並削弱經濟氣氛，勞工市場急劇惡化。經季節性調整的失業率在2019年12月至2020年2月顯著上升0.3個百分點至3.7%，為超過9年高位。就業不足率亦上升0.3個百分點至1.5%的5年高位；總就業人數的按年跌幅擴大至2.5%，為亞洲金融風暴以來的最大跌幅。勞動人口的跌幅亦同時擴大，顯示部分人士在失去工作時選擇離開勞動市場。

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責任編輯：吳卓峰