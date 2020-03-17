【法證先鋒IV】Madam唐心4招修完美腹臀部線條　楊柳青分享健康飲食餐單

▲ 楊柳青的身材健美，在《法證先鋒IV》的演出惹網民關注。

TVB大熱劇集《法證先鋒IV》除一眾主角演出亮眼吸睛外，其他配角的精彩演出亦成功引起觀眾注目。飾演重案組郭Sir（譚俊彥飾）下屬Madam唐心的楊柳青，早前在社交平台連環貼出泳衣福利圖，Fit爆的健美身材因而引起網民關注。

近年，楊柳青成功由模特兒轉型做打女，身材窈窕的她頻頻參演不同武打電影及劇集，身手了得。

現實中，楊柳青也由弱質纖纖的小女子，練成為一名運動健將，學習滑浪風帆、拳擊、健身、行山，十分好動。

▲ 楊柳青在劇集《法證先鋒IV》演郭Sir下屬唐心。（《法證先鋒IV》截圖）

健身習慣的練成

楊柳青在2006年入行，先後任模特兒、主持，現投身武打演員行列。

擁有Fit爆身型的楊柳青接受TOPick專訪指：「以前是一個不會做運動的人，因自己天生是瘦底。起初決定做打女後才開始健身，後來習慣了做運動，發覺整個人都更開心及更有自信。」

她續稱：「現時每星期最少健身3次，每次一個鐘，做運動已變成生活習慣。練完後發現肌肉增加，身體更線條俐落漂亮。而且，操練後加強了拍攝動作戲時的爆發力，令效果更為緊湊，一舉兩得。」

▲ 楊柳青的身材非常Fit，是不少女生夢寐以求的身段。（黃建輝 攝）

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近3年間，楊柳青堅持做運動，更由一個零運動的人變成熱愛運動之士。她謂：「以前覺得自己瘦所以從不做運動，但現在發展做運動除有助工作外，也令身體狀態有好的轉變。我現在所有運動都有興趣，學游泳、去行山、打拳、弄刀槍棍、玩滑浪風帆、跑馬拉松等全都會做。」

不過，在眾多運動中，她最推薦女孩子打拳：「因為拳擊是全身的帶氧運動，有助女生燃燒脂肪，又可以訓練拳腳，令身體更為結實，更可以自我保護。」

▲ 楊柳青熱愛運動及健身。（Instagram圖片）

Keep Fit動作分享

楊柳青亦分享以下4款動作，可用作鍛鍊腹部和臀部。每個動作做15下，重複做3-4次，4個動作為一組，做3-4組。

1. Left Lying Clams

▲ Left Lying Clams（湛斯雅 攝）

2. Hip Exercises

▲ Hip Exercises。（湛斯雅 攝）

3. Donkey Kick

▲ Donkey Kick（湛斯雅 攝）

4. Side Hip Openers (fire hydrants)

▲ Side hip openers (fire hydrants)（湛斯雅 攝）

飲食控制

要有好身材，只做運動並不足夠，還要在飲食上下功夫。自言很貪吃的楊柳青直言健身初期戒口非常辛苦：「一開始真的很不習慣，因為我是很愛吃東西的人，但因目標很清晰知道要有好身材，所以一步步慢慢改變。」

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▲ 楊柳青早前在個人社交平台貼出水著照片。（Instagram圖片）

現時她身高165cm，體重為45kg。她又分享自己的健康餐單：

早餐：雜果乳酪、麥片或燕麥三文治

午餐：少量澱粉質、肉類

晚餐：蔬菜、海鮮類（魚、蝦、蟹）或雞肉

她表示：「現時所有食物都以低糖、低鹽、低卡路里和少澱粉質為主，多吃水果和蔬菜，又只吃無糖乳酪、無糖豆漿和麥包，一律戒掉煎炸物、零食與甜品。若真的想吃小食，會烚枝豆作零食。」

飲食上的改變，令楊柳青的皮膚及身體都有所改善，更減少了水腫的情況。她又建議，各人可以在每天工作前跑步，排了汗可令工作時更為精神及精靈。

服裝：Reebok

場地：Fit Fat Club

記者：陳家瑩

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