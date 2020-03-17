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【法證先鋒IV】Madam唐心4招修完美腹臀部線條　楊柳青分享健康飲食餐單

娛樂 18:10 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

楊柳青的身材健美，在《法證先鋒IV》的演出惹網民關注。

TVB大熱劇集《法證先鋒IV》除一眾主角演出亮眼吸睛外，其他配角的精彩演出亦成功引起觀眾注目。飾演重案組郭Sir（譚俊彥飾）下屬Madam唐心的楊柳青，早前在社交平台連環貼出泳衣福利圖，Fit爆的健美身材因而引起網民關注。

近年，楊柳青成功由模特兒轉型做打女，身材窈窕的她頻頻參演不同武打電影及劇集，身手了得。

現實中，楊柳青也由弱質纖纖的小女子，練成為一名運動健將，學習滑浪風帆、拳擊、健身、行山，十分好動。

楊柳青在劇集《法證先鋒IV》演郭Sir下屬唐心。（《法證先鋒IV》截圖）

健身習慣的練成

楊柳青在2006年入行，先後任模特兒、主持，現投身武打演員行列。

擁有Fit爆身型的楊柳青接受TOPick專訪指：「以前是一個不會做運動的人，因自己天生是瘦底。起初決定做打女後才開始健身，後來習慣了做運動，發覺整個人都更開心及更有自信。」

她續稱：「現時每星期最少健身3次，每次一個鐘，做運動已變成生活習慣。練完後發現肌肉增加，身體更線條俐落漂亮。而且，操練後加強了拍攝動作戲時的爆發力，令效果更為緊湊，一舉兩得。」

楊柳青的身材非常Fit，是不少女生夢寐以求的身段。（黃建輝 攝）

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近3年間，楊柳青堅持做運動，更由一個零運動的人變成熱愛運動之士。她謂：「以前覺得自己瘦所以從不做運動，但現在發展做運動除有助工作外，也令身體狀態有好的轉變。我現在所有運動都有興趣，學游泳、去行山、打拳、弄刀槍棍、玩滑浪風帆、跑馬拉松等全都會做。」

不過，在眾多運動中，她最推薦女孩子打拳：「因為拳擊是全身的帶氧運動，有助女生燃燒脂肪，又可以訓練拳腳，令身體更為結實，更可以自我保護。」

楊柳青熱愛運動及健身。（Instagram圖片）

Keep Fit動作分享

楊柳青亦分享以下4款動作，可用作鍛鍊腹部和臀部。每個動作做15下，重複做3-4次，4個動作為一組，做3-4組。

1. Left Lying Clams

Left Lying Clams（湛斯雅 攝）

2. Hip Exercises

Hip Exercises。（湛斯雅 攝）

3. Donkey Kick

Donkey Kick（湛斯雅 攝）

4. Side Hip Openers (fire hydrants)

Side hip openers (fire hydrants)（湛斯雅 攝）

飲食控制

要有好身材，只做運動並不足夠，還要在飲食上下功夫。自言很貪吃的楊柳青直言健身初期戒口非常辛苦：「一開始真的很不習慣，因為我是很愛吃東西的人，但因目標很清晰知道要有好身材，所以一步步慢慢改變。」

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楊柳青早前在個人社交平台貼出水著照片。（Instagram圖片）

現時她身高165cm，體重為45kg。她又分享自己的健康餐單：

早餐：雜果乳酪、麥片或燕麥三文治
午餐：少量澱粉質、肉類
晚餐：蔬菜、海鮮類（魚、蝦、蟹）或雞肉

她表示：「現時所有食物都以低糖、低鹽、低卡路里和少澱粉質為主，多吃水果和蔬菜，又只吃無糖乳酪、無糖豆漿和麥包，一律戒掉煎炸物、零食與甜品。若真的想吃小食，會烚枝豆作零食。」

飲食上的改變，令楊柳青的皮膚及身體都有所改善，更減少了水腫的情況。她又建議，各人可以在每天工作前跑步，排了汗可令工作時更為精神及精靈。

服裝：Reebok

場地：Fit Fat Club

記者：陳家瑩

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

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