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【港產口罩供應】CareHK匯愛口罩大埔廠房開幕　月產1500萬個BFE 95%口罩每個售$1.95

健康 17:04 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

由經民聯副主席、行政會員成員林健鋒牽頭成立的CareHK口罩廠，其廠房今日（17日）在大埔正式開幕。

隨着新冠肺炎疫情未見平息，多家本地口罩生產廠房陸續成立。當中，由經民聯副主席、行政會員成員林健鋒牽頭成立的CareHK口罩廠，其廠房今日（17日）在大埔正式開幕。

CareHK今日舉行新聞發佈會，並表示所生產的口罩將符合BFE 95%以上的規格，成品並會送交ASTM作品質認證，預料可達ASTM Level 1規格。發佈會上，亦有口罩的初版包裝盒及口罩樣本供展示，預料CareHK將生產成人款及小童款口罩，兩者同屬三層一次性口罩。廠房將設5條口罩生產線，其中3條成人，2條兒童。

發言人指，首批口罩成品預計在可在3月底出貨，當中並會捐出20萬個口罩，其他則會在網上出售，成人款口罩以50個裝一盒而言，售價為$97.5一盒，平均每個售$1.95，強調未來一個月不會調整售價。林健鋒表示，目前首2條生產線已安裝，第3及4條生產線將於本月內投入服務，第5條生產線預計4月投入服務，預料到時每天可生產50萬片口罩，每月生產1500萬片成人及兒童口罩。據了解，CareHK口罩廠的所在地，正是大埔的初創企業綠芝園騰出來之廠房 。

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責任編輯:羅嘉欣

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