【新冠肺炎】住紅山半島瑞士留學女生確診　國泰商務艙空姐到西班牙後證實感染

▲ 本港已出現新冠肺炎第二波疫情。（林宇翔攝）

全球新冠肺炎疫情持續，本港亦出現第二波的感染病例，衞生防護中心今日（17日）下午公布最新疫情，確診5宗及３宗初步陽性。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君，第159，69歲男士，香港人。3月13日與太太去倫敦、西班牙，返港CX260。自己覺得擔心而沒有回家，自己在辦公室逗留，在公司彌敦道337-338號金滿樓，3月回港後，3月15日有肚瀉、肌肉痛，坐小巴入伊利沙伯醫院後確診。他曾到新填地街及附近餐廳吃飯，曾到銀行。而他太太沒有徵狀。

160宗個案，是瑞士大學生，18歲女生。3月9日有喉嚨痛、咳，3月14日從瑞士到倫敦，BA33到吉隆坡，之後乘MH78返港，住紅山半島。家人乘車接她回家，因為曾到赤柱卓健醫務所，醫生了解其情況後，安排她入院，之後確診。

161宗個案是37歲女士國泰空姐，住屯門市廣場。3月7日CX315至西班牙，服務商務艙，工作CX320從西班牙返港。3月11日乘巴士E33回家，3月12日發燒及喉嚨痛，曾在屯門私家醫生求醫，之後主要留在家中，曾到快餐店吃飯。

第162宗則是懷疑本地感染個案，是一名36歲男患者，沒有無外遊紀錄，與太太居於油麻地御金國峰第7座，本身亦有慢性病。該名男病人是一名學生，主要修讀網上課程，大部分時間留在家中，3月8日偕妻到西營盤與2名朋友吃飯，3月9日到另一個地方與4名朋友食飯，飯局中其中一名朋友曾在2月9日至3月8日曾前往瑞士，3月9日亦有發炎、咳嗽徵狀，中心正追蹤有關情況，以了解是否感染源頭。

第163宗個案是一名30歲女士，居於薄扶林嘉御苑，她2月20日至3月5日不在港，3月5日乘搭BA325商務艙由巴黎前往倫敦，3月6日乘搭再CX254商務艙返港。她在3月10日有流鼻水、發燒，3月16日到瑪麗醫院求醫，其先生在3月15日亦有不適，亦送往瑪麗醫院。

中心指仍在調查有關個案的密切接觸者，以及他們的旅遊史。

特區政府向全世球發紅色外遊警示，詳情即看：http://bit.ly/38VA6oD

3月19日起全球抵港人士需接受14天強制檢疫，詳情即看：http://bit.ly/2WqideO

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記者：伍瑋瑋、陳子謙