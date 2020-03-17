【馬國封城】移居檳城李家聲目擊市民搶糧　封城惹恐慌惟防疫意識提高　

▲ 移居馬來西亞的李家聲講述當地抗疫情況。

新冠肺炎疫情於全球爆發，馬來西亞宣佈3月18日起「封國」，即由本月18日至31日，禁止一切社交活動、關閉所有學校與宗教場所、限制人民出國及外國人入境，所有國外入境者均須自我隔離14日並進行健康檢測。

一年多前已移居到檳城的香港藝人李家聲接受TOPick訪問，透露「封國」後不少市民到超市搶購物品，連薯片也被搶購，另外個月多前街上沒多人戴口罼，但現在市民已提高防疫措施。

▲ 李家聲於18年移居檳城。(被訪者提供)

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馬來西亞封國消息宣佈後，不少民眾都前往超市及傳統市場搶購物資，出現長長的人龍，於18年10月已移居到檳城巴都丁宜（Batu Ferringhi）的李家聲表示沒有去搶糧，因為剛巧前日他到街市購物，買了5公斤食米以及一些肉類，故不需要「儲糧」。

▲ 李家聲移民馬來西亞後，過著悠閒生活。(被訪者提供)

不過家聲坦言封城消息一出，的確帶來恐慌，他說：「雖然官方說超市跟辦館於封城期間依然營業，但之前去了一間大型超級市場，市民見有甚麼就搶甚麼，連薯片也搶，買的薯片真的一世也吃不完呀。」

住於郊區的家聲表示人口沒那麼稠密，加上他甚少出外，故未致於很擔心。家聲表示：「我多數留在家煲劇，生活比較hea，不需要出外工作，接觸的人比較少，所以對我影響不大。」

▲ 馬來西亞民眾排隊入超市。（影片截圖）

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談及當地民眾的防護意識不高，即使新冠肺炎開始在各國爆發，惟早前於街上不會有太多人戴口罩，家聲說：「個多月前我去了一間大型酒樓，見到沒有人戴口罩，年青的又不戴，老人家又不戴，戴口罩的話比人感覺異類，防護意識真的不夠。」

不過他覺近日市民的意識提高了，家聲說：「因為明白到是有危險，會死人。」

▲ 民眾搶購雞蛋。（影片截圖）

家聲續說經歷過沙士，明白防疫是需要的，所以他出街會帶備口罩及使用搓手液，他說：「又不要太驚弓之鳥，總之要小心。」

至於家裡口罩等防疫用品是否足夠？家聲表示相信可足夠使用一個月，由於稍後有本地口罩供應，相信屆時貨源沒那麼緊張。

另外家聲原先計劃三月份返港處理私務，最後因為新冠肺炎而擱置。

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