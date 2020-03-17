【全球大流行】留學生感染病例增　兩名英國留學生乘英國航空返港後初步確診

▲ 今日（17日）3位新增初步陽性個案都是從外地回港的人士。

新型冠狀病毒肺炎疫情未退，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（17日）交代有關疫情情況。本港今日再多5宗確診個案，另有3宗初步陽性個案，對新冠肺炎病毒呈陽性反應，其中二人是英國留學生。

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隨着歐美多國新冠肺炎疫情急轉直下，由國外返港後確診風險亦不斷上升。消息指昨日（16日）已有21人由英國飛抵香港後不適，救護車直入停機坪，將有關人士送院。庾慧玲指現時未知是否全部為留學生，已將不適人士分別送往九間醫院，有4位到大埔那打素醫院、3位於屯門醫院、2位聯合醫院、2位於廣華醫院、2位於明愛醫院、2位於北區醫院、2位於沙田威爾斯親王醫院，1位於東區醫院以及3位於仁濟醫院，當中英國抵港的人士中涉及2宗初步陽性個案。

本港今日（17日）新增3宗初步陽性個案，其中2宗涉及昨晚（16日）從英國抵香港後不適的21人。張竹君指3位個案都是從外地回港的人士，第164宗為21歲大學生，早於1月6日已回到倫敦讀書，3月16日乘坐國泰航空CX5734到吉隆波，再轉英國航空BA033商務客位回港，惟3月10日已經有咳嗽情況，相關情況有於其健康申報中提及，因此回港後已直接從機場送到廣華醫院求醫，故在港沒有密切接觸者需要追蹤。

第165宗為24歲女士，曾於丹麥6個月工作，2月29日到巴黎遊玩，其後於3月5日到西班牙遊玩，3月16日回到丹麥。3月16日乘坐卡達航空QR160回多哈，再轉卡達航空QR818回港，惟3月5日在西班牙時已有流鼻水情況，相關情況有於其健康申報中提及，回港後已送往瑪嘉烈醫院。

另有一友人於11至16日期間曾與第165宗個案一起遊玩，其友人於3月16日坐泰航回到香港時有不適情況，入境後已送到屯門醫院，暫時未有檢測結果。

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166宗個案為一27歲英國留學生，1月11日已回到英國，3月10日有咳嗽，3月15日從倫敦乘坐英國航空BA27商務客位回港，入境後經過港口衞生後已送到明愛醫院，暫時未有檢測結果。

張竹君認為明白港人比較相信香港的醫療系統，要回港也是無可厚非，但指由國外返的留學生都應該接受家居隔離。

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記者：郭家穎